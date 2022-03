Jennifer López ha permanecido unos días de la pasada semana en Las Palmas de Gran Canarias, reanudándose el rodaje de la película The Mother, que se había interrumpido tiempo atrás por los problemas del Covid-19 que afectó a parte del equipo. La actriz de orígenes hispanos mantiene su tórrido romance con Ben Affleck, el galán con quien se reencontró diecisiete años después de haber roto la promesa de matrimonio que se hicieron. Acontecimiento que, amigos y compañeros de la pareja sostienen, podría celebrarse en el transcurso del presente 2022. De momento se ha sabido que una agencia inmobiliaria londinense ha recibido el encargo de buscarles un piso a la afueras de la capital británica, donde pasarán sus vacaciones, aprovechando que él va a incorporarse al rodaje de Barbie en unos estudios ingleses.

Jennifer López es la protagonista de The Mother y asimismo la coproductora. El argumento gira en torno a una asesina a sueldo que al enterarse de que la vida de su hija está en peligro, sale de su escondite en su búsqueda, sin importarle que a ella misma la persiguen los miembros de una banda mafiosa. Los exteriores de esta película se han elegido en diversos lugares de Gran Canaria. En San Bartolomé de Tirajana, su aeroclub se convirtió unas jornadas en Guantánamo, recreándose lo que en la bahía cubana es un penal de peligrosos delincuentes, que Barack Obama dijo en su mandato que iba a clausurarlo, sin luego ser fiel a la promesa. Resultó como poco curioso que en las paredes de varias calles de Las Palmas pudieran contemplarse carteles llamando a la revolución castrista. Banderas, murales y "grafittis" propios de La Habana. Los compañeros de Jennifer López en The Mother son Gael García Bernal y Joseph Fiennes. Ni qué decir que residentes y curiosos de la capital canaria no se privaron de asistir, siquiera de lejos, a los pormenores del rodaje, mientras varias calles estaban cortadas al tráfico, por donde sí circulaban automóviles de hace más de medio siglo.

Jennifer López viene combinando el cine y la canción en su trayectoria artística. Es probable que en España sea más conocida, sobre todo por los jóvenes, gracias a la última de las citadas facetas. Espectacular siempre cuando actúa o asiste a algunas galas con vestidos llamativos, que dejan traslucir buena parte de sus encantos anatómicos. Recientemente asistió en Los Ángeles al estreno de su último filme, Marry Me, que coprotagoniza junto a Maluma.

Su estancia en las Canarias la ha obligado a estar físicamente alejada de su gran amor. Ben Affleck también atraviesa un excelente momento profesional. Se espera con interés que se difundan las primeras imágenes de su última película, Deep Water, que filmó hace algo más de un año junto a Ana de Armas. Durante el rodaje, ambos se enrollaron de tal forma que para ella fue un bombazo publicitario. Pero terminado éste, también el amor se les acabó. Y fue poco después cuando Ben se reencontró con Jennifer reanudando aquel interrumpido romance. Los dos lamentaron haberse dicho adiós sin dar su paso definitivo ante un juez para casarse.

Acerca de esas primeras imágenes de Deep Water, que su productora permitirá difundirlas a partir del inmediato 18 de marzo (lo que ahora se conoce como "streaming") se hacen apuestas de cómo las recibirá Jennifer López, por muy acostumbrada que esté a que su novio se acueste por exigencias de un guión. Y es que entre Ben y Ana de Armas hubo tanta química que el erotismo de algunas escenas de dicha película son de altísimo voltaje, envuelto en una intriga de "thriller" psicológico dirigido por Adrian Lyne.

En fechas próximas Ben Afleck tiene previsto incorporarse al rodaje en Londres de su nuevo compromiso cinematográfico: Barbie. Aprovechará, como decíamos, para firmar el contrato de alquiler de un piso a la afueras de la capital. Es más que probable que Jennifer López lo acompañe. Y quién sabe si durante los meses del verano que pasen en la City dan el paso definitivo para darse el sí.