La reacción de Manuel Díaz 'El Cordobés' tras la inesperada oferta de su padre

Demostrando que nunca es tarde para cambiar de opinión y solucionar el que probablemente haya sido uno de los errores más grandes de su vida, Manuel Benítez 'El Cordobés' ha decidido tender la mano públicamente a Manuel Díaz 'El Cordobés' y, después de años negándose en redondo a saber nada de su hijo, ha confesado sus deseos de tener un acercamiento con él y recuperar el tiempo perdido.

"Estamos ahí, todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. Yo le tengo mucho cariño e intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ya nos veremos", confesó hace unos días el veterano torero, de 85 años, al ser preguntado por su hijo en la presentación de su Fundación en Córdoba, tendiendo así la mano a iniciar una relación con Manuel, al que negó durante décadas.

Unas sorprendentes declaraciones sobre las que el marido de Virginia Troconis, todavía 'en shock', ha preferido no pronunciarse públicamente, aunque fuentes de su entorno afirman que ha tomado la decisión de dar un paso al frente y llamar a su padre para reencontrarse por fin y tener el acercamiento que Manuel tanto ha reclamado en los últimos años.

De modo que 'El Cordobés' afronta ahora momentos importantes en lo personal, desde que su padre confesó públicamente el cariño que siente por él y su intención de iniciar una relación después de décadas negando su existencia. El diestro ha reaparecido en la estación del AVE de Sevilla, a donde ha ido a recoger a su mujer, Virginia Troconis, y a su hija, Alba Díaz, con la que se ha protagonizado un emotivo reencuentro tras el voluntariado de un mes que la influencer ha hecho en Kenia.

Después de fundirse en un gran abrazo con su primogénita - fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal - Manuel esquivó con elegancia las preguntas sobre su acercamiento con su padre, pero no negó absolutamente nada: "Estoy muy contento que esté Albita aquí de nuevo, que llevaba un mes sin verla". "A ver si se arreglan las cosas en Ucrania, tenemos que hacer todos los gobiernos algo para ayuda a esas personas inocentes. Lo mío es lo menos importante", ha asegurado sonriente, insistiendo en que "lo más importante es pensar ahora en esas personas" y no en si va a llamar o no a Manuel Benítez.