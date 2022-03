Los planes de David Bustamante con su novia rusa Yana Olina

David Bustamante celebró hace poco las dos décadas cumplidas tras su afortunado debut en Operación Triunfo. De ahí que grabara un álbum titulado precisamente "20 años y un destino", como así dará a conocer este verano su gira. Antes, tras su estreno en Madrid al principio del otoño del musical Ghost, lo está representando en diversas capitales españolas. Entre tanto manifiesta estar muy contento desde que conoció a la bailarina rusa Yana Olina hace algo más de tres años. "Queremos tener un hijo lo más pronto posible", ha dicho el cantante cántabro, que es padre de Daniella, de trece, la niña que tuvo con su ya ex esposa, Paula Echevarría.

David y Paula formaron una pareja enamoradísima cuyo divorcio se produjo a los doce años de casados. Guardaron para sí las razones de su ruptura. Puede que él se extralimitara con sus frecuentes salidas nocturnas. De las declaraciones cruzadas pasaron a hacer las paces y a acordar la repartición de bienes, la venta del lujoso chalé que habían adquirido. Y luego, con el transcurso del tiempo han mantenido su amistad, una vez que cada uno ha encontrado nuevas parejas.

David y Yana | Archivo

Ese "buen rollo" entre ambos no se ha interrumpido y David habla por teléfono con Paula de vez en cuando, sobre todo para cambiar impresiones sobre Daniela, la hija. Se dio la circunstancia de que una de sus llamadas coincidió con un momento feliz para Paula, la que al otro lado del móvil, le comunicó: "Ahora mismo voy a dar a luz". Parecía la secuencia de una romántica película. Y, en efecto, nació Miki, el "rorro" de la actriz y el ex-futbolista Miguel Torres. Bustamante, que ya demostró a su paso por MásterChef Celebrity su buen quehacer culinario, ha invitado a su ex y al novio de ella a pasar por su nueva casa con el fin de prepararles una suculenta comida. No es usual ese trato entre parejas deshechas. Civilizadas, suele decirse, como si los que no lo hacen así fueran caníbales.

El cantante de San Vicente de la Barquera atraviesa un espléndido momento profesional pues su participación en el musical Ghost (Fantasma) en el papel protagonista que en la pantalla hizo Patrick Swayze le ha permitido interpretar bellas melodías compuestas por Maurice Jarre y Dave Stewart, el de Eurytmics. Asimismo se luce con otra que en su día estrenaron los Rigtheous Brothers: Unchained Melody. Su personaje no solo canta, sino que le obliga a Bustamante a manifestarse como un aceptable actor.

Y si su debut teatral y la gira musical en ciernes lo tiene absorbido en el inmediato futuro, es en el plano personal su unión con Yana Olina la causa de su actual equilibrio emocional. A poco de divorciarse, David conoció a la danzarina rusa en el programa de Televisión Española "Bailando con las estrellas", año 2018. Iba de concursante y lo emparejaron con Yana. Desde el primer momento hubo química entre ellos y se fueron a vivir a un piso que tenía por entonces el cantante, alquilado en Boadilla del Monte, hasta que en esa misma localidad madrileña han podido estrenar no hace mucho un confortable chalé, donde confían ser padres pronto. Y este viernes día 25 reunirán en su hogar a un grupo de amigos con otro motivo feliz: David cumple cuarenta años.