El restaurante amigo de Rocío Carrasco se niega a darle las grabaciones a Marta Riesco

Rocío Carrasco, con Sálvame de la mano, intentó desmontar la versión de Marta Riesco sobre la famosa llamada que se habría producido el pasado viernes durante una comida con Fidel Albial y Luis Pliego, director de la revista Lecturas. El programa emitió las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante situado en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix en las que se confirmaría que Rociíto nunca llegó a comunicarse directamente con Marta.

Tras horas de largo silencio, la reportera de El programa de Ana Rosa se ha pronunciado en redes sociales denunciando que ella no ha podido acceder a esas imágenes. "Solo para que lo sepáis. He pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante de ese día y de esa franja horaria al completo. Y no me las dan ni me las quieren enseñar. Tendré que hacerlo judicialmente", anunció en Instagram. Cabe recordar que el local solo puede ceder sus imágenes si todas las personas que aparecen en las mismas dan su consentimiento expreso.

Una respuesta un tanto tibia ya que la periodista prometió demostrar su versión con pruebas y con un "as bajo la manga". Este miércoles, Marta no ha aparecido en ningún momento en directo en AR a pesar de que el tema de las imágenes se ha comentado durante varios minutos en el club social. Según desvela la revista Semana, la reportera no ha tenido minutos en su programa no por decisión propia como en otras ocasiones, sino porque así lo han decidido sus jefes. "Consideran que esta batalla que existe entre Sálvame y ellos no beneficia a ninguno y prefieren retirarse para no seguir haciendo más ruido mediático", dice la citada revista.

Son muchos los que, a pesar de todo, han decidido darle un voto de confianza a Marta Riesco. Entre ellos destacan la mayoría de sus compañeros en El programa de AR, así como otros tantos de Ya son las ocho, a los que Jorge Javier Vázquez continúa en su empeño por señalar.

Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, se mostró igual de tajante respecto al vídeo de las cámaras de seguridad. "No me lo creo, eso es mentira", aseguró en esRadio, apuntando que podría tratarse de "dos grabaciones". También opinó que la maniobra es "una tomadura de pelo" en la que "tratan a los espectadores como idiotas. Ni son pruebas ni son irrevocables ni demuestran más que una sola cosa: que el director de Lecturas y Rocío Carrasco llamaron a Marta Riesco. Cosa que negaron. ¿Para qué la llamaron? Si no era para hacerse una foto, para qué", dijo, apoyando la versión de la periodista de AR.