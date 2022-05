Elio Valderrama se despide de Jesús Mariñas con un emotivo mensaje

El mundo de la prensa del corazón continúa de luto por el fallecimiento de uno de sus periodistas más reconocidos, Jesús Mariñas. El mítico comunicador murió el pasado miércoles a los 79 años de edad en el hospital madrileño Ramón y Cajal en el que estaba ingresado debido a unas complicaciones relacionadas con el cáncer de vejiga que padecía. Sus compañeros de profesión y sus amigos más íntimos, como Aurelio Manzano, Carlos Pérez Gimeno, Karmele Marchante o Rosa Villacastín, se han despedido de él recordando con cariño su particular personalidad y sus éxitos en la prensa rosa.

Ahora ha sido su viudo, el fotógrafo Elio Valderrama, el que ha dedicado unas emotivas palabras al que sin duda ha sido el gran amor de su vida. En su cuenta de Instagram, el venezolano ha escrito un texto de despedida junto a una fotografía en la que aparecen juntos y felices en Miami: "Buen viaje, mi querido Jesús, sabes que te quiero un montón, imagino estarás en Goa con San Francisco Javier. Por cierto, madre mía, vaya sorpresa la de anoche, súper bonito. Un fuerte abrazo y que Dios te proteja. Besos".

Algunos rostros conocidos como Gema López o Rosa Benito han dejado corazones en sus comentarios, mostrándole el cariño y el respeto que siente hacia él en estos complicados momentos. Otro de los que han contestado a la publicación de Elio ha sido Joaquín Prat: " "¡Siempre en nuestro corazón!", ha escrito. "Pajarito", ha comentado su gran amiga Beatriz Cortázar.

Elio y Jesús se conocieron en el año 1990 gracias a un amigo en común y ese mismo año se comenzaron su relación, que ha durado hasta los últimos días de vida del periodista. Una larga enfermedad en la que siempre ha contado con la ayuda y la compañía de su marido, que no se ha separado de él en ningún momento. Después de 26 años juntos, el 18 de julio de 2016, la pareja pasó por el altar para legalizar su unión: "Me he casado porque se lo debía a Elio", dijo en su momento un emocionado Jesús Mariñas a la revista Diez Minutos.