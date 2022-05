Simeone declara la guerra a su exmujer tras su reaparición hablando del divorcio

Carolina Baldini, exmujer de Diego Pablo Simeone y madre de sus tres hijos varones, reapareció el pasado fin de semana en el programa LAM de la televisión argentina tras una larga temporada alejada del foco mediático. El entrenador del Atlético de Madrid trata de mantenerse al margen de polémicas, sobre todo de aquellas que tienen que ver con su vida privada, pero la entrevista de su exmujer ha generado un gran malestar en su familia.

Baldini y Simeone se separaron en 2008 y se divorciaron formalmente en 2014 según ella, "en buenos términos". "Estoy super tranquila porque di todo en la pareja. El amor se fue terminando. Crecimos juntos, le conocí con 18 años y formamos una pareja. Pero hay momentos en los que uno se va por un lado, el otro por el otro...", confesó la exmodelo, que aseguró que se fueron distanciando "hasta que él encontró una nueva pareja", refiriéndose a su actual mujer, Carla Pereyra.

Giovanni, Giuliano y Gianluca, los tres hijos que tuvieron en común, no lo pasaron bien tras la separación de sus padres, sobre todo el mayor, que tenía 15 años. Además, Carolina criticó las decisiones que Simeone tomó durante su carrera como futbolista y que afectaron a sus hijos. "Estábamos en Pinamar (Argentina) y de un día para otro Diego firmó con el Catania (...) Traté de hacer lo que pude con los tres estando sola en ese momento", dijo.

La exmujer del Cholo confesó que se lleva bien con Carla e incluso tienen fotos juntas. La última vez que coincidieron fue durante el velatorio de Carlos Simeone, que falleció el pasado mes de marzo en Buenos Aires. "Mis hijos no pudieron ir porque tenían que entrenar. Se despidieron por camarita pero estaban destrozados. ¿Cómo no voy a ir si fueron gran parte de mi vida?", dijo en su entrevista. También mencionó que su hijo mayor Giovanni se casó por lo civil antes de que muriera su abuelo para que pudiera asistir a la ceremonia. Todos estos datos relacionados con su padre son, precisamente, los que han desatado la ira de Simeone.

Simeone y Carla Pereyra

El entrenador rompió un largo silencio en una conversación con el diario La Nación: "Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia". Según este medio, Simeone ha decidido acudir a la Justicia para evitar que Baldini le siga mencionando tanto a él como a su familia. De hecho, la exmodelo habría recibido una carta enviada por los abogados de Simeone para que no vuelva a suceder.

Los rumores de infidelidades por parte de Bandini fueron una constante durante los últimos años de su relación. Los papparazzi la fotografiaron en 2008 en Playa del Carmen con un guardaespaldas que había conocido durante unas vacaciones de verano. Simeone entonces atravesaba un complicado momento profesional con River Plate.

Entre ese año y fines de 2011 hubo un intento de reconciliación, pero la decisión del Cholo de volver a España para tomar las riendas del Atlético de Madrid fue lo que terminó de separar física y sentimentalmente a la pareja. De hecho, cuando él conoció a Carla Pereyra en un restaurante de la capital en 2014, era uno de los "solteros más codiciados".