Camila Cabello carga contra las aficiones de la final de la Champions: "Qué groseros"

Camila Cabello fue la encargada de la ceremonia inaugural de la final de la UEFA Champions League que enfrentó a Real Madrid y Liverpool el pasado sábado en el Estadio de Francia de París y que terminó con el equipo blanco logrando su decimocuarto título en esta competición. Estrellas de la música internacional entre los que destacan Black Eyed Peas, Alicia Keys o Dua Lipa han saltado a los terrenos de juego antes de grandes finales, pero para Cabello la cita no resultó como esperaba.

La artista cubano-estadounidense interpretó algunos de sus grandes éxitos como Señorita, Havana o Don’t go yet con una colorida actuación que algunos aficionados prefirieron no escuchar. El ambiente en Saint-Denis ya estaba caldeado. El partido se retrasó más de media hora por el caos vivido en los accesos al estadio: varias decenas de franceses sin entrada se colaron en el recinto y una multitud de aficionados ingleses no pudo acceder, llegándose a producir incidentes con la policía.

El partido no comenzaba y las aficiones tenían los nervios a flor de piel, por lo que durante los cinco minutos de actuación de Camila Cabello se escucharon los cánticos por encima de la música. Al final, incluso se oyeron más abucheos que aplausos.

Una situación que la cantante no dudó en criticar en Twitter. "No me puedo creer que hubiera gente cantando sus himnos tan alto durante nuestra actuación. Mi equipo y yo trabajamos incansablemente durante mucho tiempo para traer buen ambiente y dar un buen espectáculo", escribió. "Qué groseros, pero da igual, ¡me alegro de que os gustara", dijo en otro tuit. A pesar de su queja, ambos tuits fueron borrados a los pocos minutos de ser publicados.

Consciente de que su mensaje podía sentar mal a las aficiones de ambos equipos y al mundo del fútbol en general, Camila confesó lo bien que se lo pasó durante la actuación. "Esto fue algo que nunca olvidaré, fue un momento de ensueño para todos nosotros. Gracias a la UEFA y a Pepsi por hacernos sentir parte de este juego", publicó. "Crecí viendo fútbol con mi familia y la energía allí era tan eléctrica que también me divertí mucho viéndolo. ¡Muchas gracias a mi equipo y a los bailarines, músicos y creativos que trabajaron tan duro en este espectáculo!", sentenció.