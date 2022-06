Rocío Carrasco quiso acaparar titulares de nuevo, pero esta vez no a colación de sus conflictos familiares con la "jauría" -así los definió- de los Mohedano, sino mostrando su faceta de cantante en el Sálvame Mediafest cantando el tema "Mi Reina".

Subida al escenario con Henry Mendez, Rocío Carrasco demostró que carece de las cualidades vocales de su madre, Rocío Jurado, de la cual está a punto de abrir un museo en Chipiona aún a costa de acallar las iniciativas paralelas de su hermana por la vía judicial.

SUBLIMEEEE ROCÍO CARRASCO cantando con Henry Méndez en el #SalvameMediafest 😍😍😍 pic.twitter.com/GKR7N9xU6h — Diego 🍉 (@diegobferrandez) June 22, 2022

Pero esta vez se trataba de divertirse, y lo cierto es que Rocío Carrasco mostró una faceta mucho más relajada y menos agresiva de lo habitual. Estaba, de hecho, un poco nerviosa, aunque los allí presentes calificaron su actuación junto a Henry Mendez como una de las mejores de la noche.

Finalmente, ambos se animaron cantando sin música, a capela y con el público vitoreando.

Con Henry Mendez en el escenario | Telecinco

Jorge Javier Vázquez, uno de los mayores admiradores de Rociíto, agradeció a la mujer de Fidel Albiac por su esfuerzo, y ella misma se mostró satisfecha, pese a reconocer que la cantante fue su madre, no ella: "Yo he hecho lo que he podido, la artista era la Jurado, no yo"..

