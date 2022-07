Así superó sus adicciones David Hasselhoff, que cumple 70 años

La televisión "fabrica" ídolos, cuya popularidad llega a mantenerse en muchos casos largo tiempo. David Hasselhoff gozó de ella, y aún se lo recuerdan periodistas y admiradores, sobre todo por la serie El coche fantástico, emitida a lo largo de cuatro años a partir de 1982; aunque también lograría el éxito protagonizando Los vigilantes en la playa, de más duración, entre 1989 y 2000. Ambas se reponen con cierta asiduidad en las televisiones mundiales, en particular los meses del verano, cuando las programaciones se ven alteradas. Así es que, de ese modo, David Hasselhoff vive un poco de esos réditos, continúa siendo actor y cantante, una vez que superó unas temporadas de falta de contratos por culpa de su fama de drogadicto. Este 17 de julio cumplió setenta años y aquella etapa le sirvió de lección para no reincidir más en esa lamentable conducta. Se ha casado tres veces y se considera un hombre preocupado por los niños que sufren de cáncer, a quienes ayuda a través de una fundación de la que se ocupa personalmente.

Sus antepasados eran irlandeses y germanos. Él vino al mundo el 17 de julio de 1952 en Baltimore, estado norteamericano de Maryland. Trabajaba de camarero en un restaurante cuando un cazatalentos lo descubrió, proponiéndole ser actor, accediendo a ello. Naturalmente, con pequeños papeles en series de televisión, por ejemplo "Vacaciones en el mar". El propio David me contaría en la entrevista que le hice a finales de noviembre de 1990, que su propio padre ya lo llevaba a una escuela de teatro siendo un niño; luego la vocación le venía de lejos.

El personaje de Michael Knight que interpretaba en El coche fantástico lo convirtió en un icono para grandes y chicos de medio mundo: "La serie se vio en setenta y dos países – me contó -. hasta en Zimbabwe. Fui a las cataratas Victoria y me vi de pronto rodeado de negritos que me preguntaban por mi reloj de la serie. Que lo regalé. A un niño enfermo que me lo pidió. Hace tiempo que en todos los lugares que visito suelo ir a fundaciones de niños enfermos. Yo mismo ayudo a una que mantiene a los que padecen cáncer. A veces me despido de un pequeño y no sé si volveré a verlo vivo. Los críos son mis mejores admiradores. Una de las protagonistas de Dinastía me entregó una vez un premio porque yo era un personaje muy popular para los niños".

David Hasselhoff mide un metro y noventa y seis centímetros. Como un jugador de baloncesto. Un auténtico armario, al lado del cual me sentí un liliputiense, En esa década final del siglo XX, David estaba más involucrado en la música. Había intervenido en una treintena de comedias musicales y aspiraba a debutar en algún escenario neoyorquino de Broadway.

De su vida sentimental, supimos que había estado casado entre 1984 y 1989 con Catherine Hickland. Una vez divorciado se casó con Pamela Bach, actriz de veintinueve años, con la que había tenido una niña seis meses antes de nuestra entrevista. Con ella su matrimonio duraría hasta 2006. En 2018 el galán celebró su tercer enlace, con Hayley Roberts: continúan casados. Son padres de una niña llamada como la madre. Se conocieron cuando siendo él jurado de un programa de la televisión inglesa, Britain’s Got Talent, al que asistía aquella, le solicitó un autógrafo al concluir dicho espacio. David, mirándola de frente, algo embobado, tardó un par de minutos en complacerla, hasta que insistiendo para que le facilitara Hayley su número de teléfono, garabateó su firma.

Ni qué decir tiene que David Hasselhoff siempre ha sido un amante de la velocidad, de conducir fabulosos automóviles, mucho más después de El coche fantástico. Me dijo que era propietario de cuatro modelos. "Ninguno como el de la serie, pero los fabricantes no tardarán en crear alguno que con el tiempo pueda ser dirigido a distancia como el que me hizo a mí popular". No erraba el actor, por cuanto hace unas semanas nos enterábamos que en España iban a realizarse las primeras pruebas de un prototipo que no necesita conductor. Ver para creer, que se decía antaño.

En los últimos tiempos, Hasselhoff rodó su última película en 2017, intervino en varias comedias musicales, continuó con sus grabaciones discográficas y hasta aceptó un espectáculo, "Ze Network", donde se parodiaba así mismo como aquel Michael Knight de El coche fantástico o Mitch Buchannan, el de Los vigilantes de la playa.