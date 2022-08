El actor Ezra Miller, de 29 años, ha roto su silencio tras una cadena de escándalos que han llevado al estudio Warner Bros a cuestionarse el estreno de su próxima superproducción de superhéroes, The Flash, interpretada por el actor.

El comportamiento preocupante de Miller fue escalando con el paso de los últimos años, culminando con acusaciones de agresión, abuso y posesión de drogas.

Ahora, el actor de Animales Fantásticos y La Liga de la Justicia ha roto su silencio para disculparse y aclarar que ya se encuentra en tratamiento por problemas mentales graves.

Miller lleva semanas siendo "trending topic" en Twitter tras supuestamente desaparecer en medio del escándalo ocurrido en la propiedad que el actor tiene en el estado de Vermont, una granja donde acogía a varias personas, incluyendo niños, con armas y drogas a su alcance.

Anteriormente un vídeo grabado durante la pandemia mostraba a Miller agarrando por el cuello a una fan y otras alteraciones de orden público en Honolulu. Miller también fue detenido en Hawai el pasado abril tras una trifulca en un domicilio.

Miller también ha sido acusado de manipular y drogar a una menor de 18 años, Tokata Iron Eyes, inducirla a consumir drogas, en su adopción de identidad transgénero y abandonar sus estudios para seguirle en sus travesías por Estados Unidos.

En el currículum de delitos de Miller también hay robo con violencia una casa de Vermont -entró por la fuerza en un domicilio en enero pasado- y otros episodios de acoso. Diversos informes señalan que Miller vagaba por EEUU vistiendo un chaleco antibalas y manifestando una conducta errática.

Ahora, Miller se ha manifestado al respecto por primera vez para la revista Variety con un comunicado.

Ezra Miller | Archivo

"He pasado recientemente por un momento de intensa crisis. Ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento del pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida", asegura en el texto.

Un primer paso para su recuperación, que no obstante ha sufrido también en el aspecto reputacional y laboral, con Warner Bros cuestionando el estreno de la ambiciosa The Flash.