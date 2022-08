La nueva ilusión de Iker Casillas: María José Camacho, viuda de Francesc Arnau

La revista Hola pone cara al nuevo amor de Iker Casillas. Por primera vez desde que pusiera fin a sus once años de relación con Sara Carbonero, el exportero del Real Madrid aparece muy bien acompañado. Ella es María José Camacho, de 44 años, vive en Terrassa y es conocida en el mundo del fútbol por jugar como delantera en los equipos femenino del F.C. Barcelona y del Málaga, club que militó entre 2001 y 2012.

María José también es recordada por el trágico suceso que ocurrió en mayo de 2021 cuando su marido Francesc Arnau, portero del Barcelona y del Málaga, decidió acabar con su vida con 46 años. Su cuerpo fue hallado junto a las vías del tren a las afueras de Oviedo, ciudad a la que se mudó cuando se convirtió en director deportivo del Real Oviedo. Durante todos estos meses, María José ha luchado por salir adelante junto a los dos hijos que tuvo de aquella historia de amor.

Ortega, cansado de Ana María

La crisis matrimonial entre José Ortega Cano y Ana María Aldón parece no tener solución. Las últimas declaraciones de la gaditana declaraban que su marido y ella no duermen juntos. Esto ha provocado que el maestro explote en contra de su mujer y responda en la revista Semana: "Me parece muy fuerte que hable así de su marido", declara, mostrándose más rotundo con nunca contra la diseñadora, a la que hasta ahora había respetado y pasado por alto sus continuos ataques públicos.

El torero califica las declaraciones de su mujer como "fuertes y fuera de lugar". Unas palabras que llegas apenas unos días después de ser testigos de la entrevista más sorprendente de Ana María Aldón.

Kiko Hernández y Alejandra Rubio acercan posturas

María Teresa Campos ha conseguido lo imposible: reunir bajo el mismo techo a Kiko Hernández y Alejandra Rubio. La veterana presentadora se lleva de maravilla con el colaborador de Sálvame y todos saben que la hija de Terelu Campos es su ojito derecho, por eso la Campos no entiende que dos personas tan importantes en su vida se lleven tan mal.

Por eso, ideó un plan para que ambos acercasen posturas y los reunió en su casa de Madrid junto a otros amigos como Rocío Carrasco o Belén Rodríguez. Casualidades de la vida, ambos llegaron a la cita vestidos de blanco y sin querer hacer declaraciones. El colaborador televisivo y la nieta de María Teresa Campos nunca se han llevado bien, pero su enemistad creció el pasado día 20 de agosto después de que Alejandra Rubio cargase con dureza contra el colaborador durante la entrevista que le hizo su madre, Terelu Campos, en el Deluxe. "No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere", le dijo a su madre.

Más información en unos minutos.