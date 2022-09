Las discretas vacaciones de Paloma Cuevas y Luis Miguel en Marbella

Los rumores de romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel se ha convertido en uno de los bombazos de este verano después de que varios testigos les viesen compartir mesa y mantel en un lujoso restaurante chino situado en el hotel Villamagna de Madrid. El cantante mexicano habría viajado en su jet privado solo para visitar a la exmujer de Enrique Ponce, con quien mantiene una estrecha relación desde hace años.

Ahora, según ha desvelado la crónica rosa de Es la mañana de Federico, los amigos han pasado juntos unas vacaciones en Marbella. El cantante y la exmujer de Enrique Ponce estuvieron la tercera semana de agosto alojados en una villa de La Zagaleta, el complejo urbanístico más exclusivo de Europa situado a pocos kilómetros al norte de Marbella. Se trata de un lugar en el que comparten espacio algunas de las mayores fortunas del mundo. "Debieron llegar allí en avión privado o en coches con cristales tintados", opinó Isabel González, haciendo hincapié en la privacidad de la que disfruta la urbanización.

"Creemos que no había mucha gente con ellos, aunque quizás no estaban solos. Además, este encuentro se produce un mes después de que la revista ¡Hola! publicase que podría haber algo entre los dos", recordó la subdirectora de Es la mañana, un detalle importante ya que es la publicación de cabecera de Cuevas. Cabe recordar que en aquella fecha se celebró la gala Starlite en Marbella, una de las citas favoritas de la empresaria y a la que, sin embargo, no acudió este año.

El colaborador Daniel Carande opinó que es extraño que no haya ninguna foto de Luis Miguel en España, algo que le da más "morbo" a esta historia, según Federico Jiménez Losantos. "Es lo que da más morbo porque sino no tendrías que ocultarte", dijo el director de Es la mañana, que recordó que Ponce es padrino de uno de los hijos de Luis Miguel.

La amistad entre Luis Miguel y Paloma Cuevas habría dado paso a algo más en los últimos tiempos aunque la diseñadora y el artista guardan un absoluto silencio. La revista de cabecera de Paloma confirmó su cena íntima en la capital y deslizó entonces que ambos están solteros, disfrutando del verano y tan solo el tiempo dirá lo que pasa entre ellos.