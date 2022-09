Carlota Corredera se despide de 'Sálvame' tras consentirle Telecinco su nuevo programa

Tras seis meses de vacaciones, Carlota Corredera vuelve al trabajo. Su apresurada salida de Sálvame dio a entender que la presentadora había pasado a un segundo término, sobre todo tras su agresivo posicionamiento a favor de los exabruptos de Rocío Carrasco en sus docudramas. Pero Telecinco ha consentido finalmente un nuevo proyecto para Carlota, ¿Quién es mi padre?, que estaría a punto de estrenarse.

Este miércoles Carlota Corredera se dejó ver en los Premios Chicote, donde habló de esos "seis meses de operación detox. Lo decía en serio, no mentía. Un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado y he estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses chulos", ha dicho sobre este tiempo sin agenda laboral de ningún tipo.

Carlota, que vio su segundo libro sobre feminismo retrasado sin fecha, se muestra feliz de haber pasado página pero, a la vez, contar con el apoyo de sus compañeros de Sálvame. "Todos mis compañeros han estado pendientes y estoy muy contenta", ha considerado al respecto. Es más -dijo- "Sálvame siempre será mi familia".

Tras recorrer un safari por África y su viaje a Sicilia y Grecia, ahora la presentadora está en su Vigo natal. Las imágenes de lugares emblemáticos del Mediterráneo culminaron en agosto ahora con estampas de bienestar gallego, con Carlota remojándose en las playas gallegas de su hogar.