No siempre la vida de una estrella del pop mundial como Lady Gaga es de color de rosa. Porque su biografía, repleta de éxitos discográficos y de escándalos, que le han reportado trescientos millones de dólares de patrimonio, también contiene un oscuro pasado: fue violada cuando tenía diecinueve años por un productor musical, en la esquina de casa de sus padres, modestos trabajadores de clase media, que alentaron la vocación musical de Stefani Joanne Angelina, que es como la inscribieron al nacer hace treinta y seis años en un barrio de Nueva York.

A los cuatro años ya tocaba el piano. Y con trece compuso su primera balada. La ayudó una partitura de Bruce Springsteen, que encontró encima del piano que adquirió para ella su entusiasmado padre. Por cierto, es zurda. Jovencita, recorría los tugurios del Village, el barrio bohemio neoyorquino. Allí cantaba, muchas veces gratis. Un productor discográfico, Rob Fusari, se convirtió en su amante y en su paladín para iniciar su ambiciosa carrera musical. Quien asimismo la bautizó artísticamente como Lady Gaga, porque a ambos les entusiasmaba la canción de los Queen, "Radio Gaga". Antes de conocer a Fusari, cuya relación en 2006 apenas le duró un año, ya había tenido otras relaciones sentimentales.

Lady Gaga con Bradley Cooper | Archivo

Entre conciertos y grabaciones, cuando salvo su familia ya no la recordaba como Stefani Germanotta nadie, sino Lady Gaga, vivió a tope entre extravagancias en los escenarios y amores de poco recorrido. Se ha insinuado muchas veces de si en verdad era lesbiana. O andrógina, lo que ella no negó, acaso para aumentar cierto misterio sobre su sexualidad. Incontables fueron sus novios y algunos amantes que no le duraban mucho tiempo. Por ejemplo, el cantante, Matt Williams, con el que pasó una enfebrecida temporada amorosa. Como ella era ya muy conocida y su lío con Williams fue ampliamente difundido en la prensa, éste se benefició llegando a vender miles de discos. Gracias a Lady Gaga, pues cuando se esfumó de su vida, ese intérprete fue pasando al olvido. Un antiguo barman y luego promotor de clubs nocturnos, Luc Carl, fue en dos épocas diferentes su nuevo compañero de cama. Después, mantuvo otros idilios con el actor Taylor Kinney y el representante de la diva, Christian Carino, entre los más estables. Nunca ha llegado a casarse, aunque con el mentado atrás Taylor Kinney estuvo a punto. Mas tras cuatro años en los que salían con frecuencia, al siguiente él le propuso la boda, regalándole un carísimo anillo. A última hora, Lady Gaga se arrepintió y mandó a paseo al que iba a ser su esposo.

Sólo apareció casada una vez… pero en el cine: con el músico Jackson Maine, que, según la farsa argumental compuso especialmente para ella una romántica melodía, "I´ll Never Love Again". Se incluyó al final de la nueva versión de Ha nacido una estrella. Justo cuando Lady Gaga acabó de grabarla le informaron en el estudio que su esposo se había quitado la vida, ahorcado con un cinturón. Emotivo final de ficción. Quien ofició de marido era el actor y director Bradley Cooper. Se dijo que en las pausas del rodaje ambos iban estrechando su relación, al punto de que concluido el filme, y tras su estreno (a ella le concedieron el Óscar de interpretación) se supo que estaba embarazada. Pero Bradley Cooper, en todo caso, no era el padre del bebé que ella esperaba, pues resulta que se había liado con otra mujer y también se supo que Lady Gaga había encontrado otro amor, el director de una fundación que investiga el cáncer, un empresario llamado Michael Polansky (nada que ver con el famoso Roman). Y el niño que esperaba la actriz-cantante se le adjudicó a éste. Polansky es el último compañero de Lady Gaga.

Lady Gaga y su tremendo espectáculo en el descanso de la Superbowl

La verdad es que Lady Gaga ha procurado dar pocas pistas sobre su vida íntima, lo que no evita que se siga escribiendo y hablando constantemente sobre ella. Emprendió el pasado julio su "The Chromatica Ball", una gira por medio mundo, incluida Europa, aunque no España, lamentablemente, porque aquí como en tantos otros países continúa siendo un ídolo del pop. Electriza con su voz de contralto y dispara los comentarios sobre sus atrevidísimos vestidos, con los que compite en estrafalarios modelos junto a Madonna, su mayor rival o la no menos contendiente Beyoncé, sin olvidarnos en parecida línea de Rihanna.

Lady Gaga compone buena parte de su repertorio, calculándose que ha vendido hasta la fecha treinta millones de álbumes, Ultimamente intervino en la banda sonora del filme Top Gun: Maverick. Una vez termine su antedicha gira será cuando se integre en el rodaje de la secuela musical de Joker, que ya tiene fecha anticipada para estrenarse, exactamente el 4 de octubre de 2024. A eso se llama trabajar seguro y con tiempo suficiente. Diez millones cobrará Lady Gaga por su cometido doble, de actriz e intérprete musical, justo la mitad que su protagonista, Joaquin Phoenix. El título de este musical cinematográfico será Joker: Folie à Deux. Y el personaje de ella, Harley Quinn, colega de enredos de Joker.