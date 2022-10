La cantante María del Monte presentó a su pareja, Inmaculada Casal, las últimas fiestas del Orgullo LGTBI de Sevilla. Formalizaba así 20 años de amor con la presentadora ganándose el aplauso de todos los allí presentes.

Tal y como revelaron en Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco, la pareja pasó también el pasado mes de julio por el altar. Lo hicieron también en Sevilla en una ceremonia muy íntima que ha pasado desapercibida hasta ahora.

Y es que María del Monte e Inmaculada Casal han celebrado la boda, unos meses después, con amigos y familiares. La fiesta ha sido igualmente íntima y de naturaleza discreta, alejada de los medios de comunicación y publicidad gratuita. La pareja siempre ha sido extremadamente discreta y así seguirá actuando.

Inmaculada y María | Gtres

No obstante, tanto Inmaculada como María, habiendo salido ya a la luz pública, no tienen inconveniente en posar para la prensa en eventos habituales. Sin ir más lejos, en la foto amigas del elenco artístico del último concierto de la cantante.

En el mismo acto, María del Monte, que ha mantenido una relación muy cercana con Isabel Pantoja y sus hijos, no dudó en lanzar un mensaje de ánimo a Kiko Rivera tras sufrir su ictus. "No olvides que tú eres capaz de hacerlo y que tu familia te necesita bien", dijo al DJ hospitalizado. "Lo que tengo que hacer lo he hecho, ¡qué se mejore!".

La relación entre Isabel Pantoja y ella era tan buena, que incluso llegó a hacer a María madrina de su hija Isa Pi. Pero todo cambió y la familia de la tonadillera se alejó de ella para siempre, aunque tanto Kiko como Isa siempre han reconocido el cariño que le guardan a María del Monte.