Agustín Pantoja impidió una actuación de Isabel Pantoja con Rosalía

Horas después de conocerse que la gira de Isabel Pantoja por Estados Unidos ha sido pospuesta por motivos burocráticos, un nuevo frente se abre para la tonadillera. Su examiga y exmanager, Begoña Gutiérrez, concedió este viernes su primera entrevista en el plató del Deluxe para hablar sobre los supuestos engaños y fraudes de la artista.

Según el testimonio de la representante, Isabel Pantoja le debe una gran cantidad de dinero de las gestiones que realizó para dicha gira americana, hasta que decidió dejarla para irse con otro promotor: "Firmamos un contrato y ella sabe que lo que digo es la verdad, no mi verdad". Según Gutiérrez, Isabel Pantoja está "completamente sometida" a Agustín Pantoja, que sería el instigador de todos los tejemanejes que rodean a la carrera de su hermana. "Incluso le obligó a renunciar a actuar con Rosalía", aseguró.

El programa también emitió varios audios enviados a través de WhatsApp a Begoña en los que se podía escuchar a Pantoja criticar las actuaciones de su hija Isa: "No puedo más, no puedo consentir lo que está haciendo mi hija. Yo la amo, aunque ella diga que no. Da igual. Pero yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza. Ni a mí, ni a mi familia. Y si ella no se considera mi familia, yo lo siento en el alma. Que haga lo que quiera hacer, porque yo haré lo que tenga que hacer. Únicamente siento el que no voy a poder ver a mi niño". Unos audios que deben pertenecer a un época anterior, ya que actualmente hay una buena relación entre madre e hija.

Además, Begoña ha asegurado que Irene Rosales "es una víctima" de la familia Pantoja pues ella "nunca ha dicho nada malo y no se le ha dado el crédito que se merece". En cuanto al reciente ictus que ha sufrido Kiko Rivera y una posible visita de su madre, Begoña aseguró no saber nada al respecto.

El comunicado de Isabel Pantoja

Después de publicarse que Isabel Pantoja está teniendo problemas en la gestión de su gira por Estados Unidos, el club de fans de la tonadillera en Madrid, Buena suerte, ha publicado en su perfil de Instagram Oficial un comunicado en el que se anuncia el retraso de su gira de conciertos americana, pero tranquiliza sobre los rumores de una posible cancelación: "Queremos enviar ante todo un mensaje de tranquilidad y remarcar que la gira no corre peligro de cancelación", reza el comunicado, firmado por la oficina de Booking de la Gira 'Enamórate' de la artista.

Al parecer, "queda por completarse el último paso de estampado de su visa en el Consulado de Estados Unidos de Madrid" para que Isabel pueda marcharse y comenzar su gira, por este motivo, han tomado la decisión de posponer las actuaciones: "Hemos tomado la decisión de posponer la gira Enamórate para la segunda quincena del mes de marzo del 2023" anunciaban. Es decir, que se ha pospuesto "la gira prevista para el mes de noviembre y diciembre del 2022" para dentro de cuatro meses "por causas ajenas a la voluntad de la artista y de los promotores".

Una información que llega justo después de que se hicieran públicos los problemas burocráticos que habría tenido Isabel a la hora de gestionar toda la documentación para marcharse a Estados Unidos. La tonadillera "posee la convicción de poder reencontrarse con su público en marzo después de esta larga espera".