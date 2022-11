Jennifer Aniston habla de las "mierdas" que la oprimieron con un espectacular posado

Jennifer Aniston ha concedido una entrevista a la revista Allure en la que se desnuda emocional y físicamente. Ilustrada con una portada y unas fotografías que han dado la vuelta al mundo, la actriz de 53 años ha explicado por qué ha día de hoy no ha tenido hijos y si se arrepiente de ello.

"Yo sí traté de quedarme embarazada", ha dicho la protagonista de Friends, que considera la maternidad un camino "lleno de desafíos". Algo que no había confesado hasta ahora, sus intentos de tener un hijo: "No lo sabía ni tú ni nadie. Todos aquellos años y años y años de especulación... Lo hicieron realmente difícil".

"Me estuve sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, bebía hasta tés chinos, lo que fuera… Lo estaba intentando todo. Y habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero es que no lo piensas, tan sencillo como eso. Así que aquí estoy ahora. El barco ha zarpado", ha explicado.



La actriz se ha quejado de especulaciones del pasado, recordando cuando se rompió su matrimonio y se publicó que ella se había negado a tener hijos. "Tengo un total de cero arrepentimientos. De hecho, siento un poco de alivio porque ahora ya no escucho más lo de '¿Puedo tenerlos?'. Ya no tengo ni que pensarlo".

De hecho, en realidad, se muestra "agradecida por por todas esas mierdas. De lo contrario, seguiría atrapada siendo esa persona con tanto miedo, tan nerviosa y tan insegura".

Por tanto, Jennifer Aniston asegura sentirse ahora "mejor que nunca, incluso mejor que cuando tenía veinte, treinta o cuarenta y pico años. Tenemos que dejar de decirnos cosas horribles a nosotras mismas", concluye.