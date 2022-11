Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, anuncia que está embarazada

Zayra Gutiérrez, la hija mayor de José María Gutiérrez ‘Guti’ y Arantxa de Benito, anunció este jueves que está embarazada de su primer hijo. Lo hizo a través de Instagram con una fotografía junto a su novio Miki Mejías y otra de la ecografía del bebé, acompañadas de un bonito texto. "Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos", comienza en la publicación.

"Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", continúa. "No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos. Te amo", concluye.

La noticia ha sido una sorpresa para muchos de sus amigos, que no han dudado en felicitarla a través de las redes sociales. "Estoy en shock. Enhorabuena, papás", escribió Anita Matamoros. Makoke, Agustín Etienne y Olga Moreno también han felicitado públicamente a la pareja.

Se trata de un embarazo tan sorprendente como inesperado sobre el que Zayra no ha dado más detalles de momento. Tampoco se han pronunciado ni Arantxa de Benito, ni Guti, que siempre han mantenido una relación muy estrecha con su hija mayor.