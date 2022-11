Aclaran el estado de Amaia Montero tras un mes desaparecida

La cantante Amaia Montero publicó hace un mes en Instagram una imagen que llenó de preocupación a su entorno y seguidores en redes. Evidentemente desmejorada, la imagen en blanco y negro mostraba a la de La oreja de Van Gogh seria y envejecida.

El comentario con el que acompañó esta imagen con un físico un tanto desmejorado tampoco ayudaba: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?

Amaia Montero ya había mostrado este tipo de signos anteriormente, por lo que en esta ocasión saltaron todas las alarmas.

Con la cantante desaparecida de redes durante algunas semanas, su familia ha querido tranquilizar al público. Ellos mismos reconocieron que Amaia no está "pasando por su mejor momento", pero -así lo publica El Español- todo esta mejorando poco a poco.

Amaia ha encontrado consuelo en el trabajo y a preparación de su próximo trabajo musical. Se encuentra refugiada en Irún, su localidad natal, muy bien acompañada por su madre y sus hermanas.

Todos, por tanto, están volcados con la salud de la que fue cantante de La oreja de Van Gogh. Sin dar más detalles, la fuente del diario asegura que "va a mejor y está bien", con todas sus publicaciones en redes paralizadas hasta que pase el mal momento.