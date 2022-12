Aitana estrena corte de pelo y transparencias en su nueva etapa de soltera

Este miércoles se conoció la ruptura de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau tras cuatro años de relación, algo que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido. Por la noche, la artista reapareció en un evento navideño organizado por Yves Saint Laurent Beauté muy guapa y estrenando corte de pelo. ¿Está en su nueva etapa de soltera?

Tan guapa como siempre, la intérprete de "Mariposas" apareció con un vestido negro semitransparente siguiendo el dress code de la fiesta. El diseño en cuestión lo firma Jacquemus y destacan las cintas que conforman el escote pero, ante todo, por la tela transparente que deja a la vista su lencería negra. El look lo completaron unas sandalias de Aquazzura y un maquillaje espectacular en el que destacaban los labios rojos.

Tras posar para los fotógrafos, Aitana atendió a la prensa y sobre todo, a las preguntas sibre su ruptura con el actor: "Sabéis perfectamente todos que nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto". La cantante ha dejado claro que "entiendo vuestro trabajo" viendo la insistencia de los medios en conocer de primera mano qué es lo que ha pasado entre ella y el actor, pero recalcó que "respecto a mi vida personal no voy a decir nada, es que yo no digo nunca esas cosas y no las voy a decir ahora".

La artista también se puso seria y pidió ayuda a los medios por el bien de su privacidad y seguridad. "Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo", reconoció.