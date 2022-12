El día que Íñigo Onieva amenazó con "machacar la cabeza" a Hugo Arévalo: "Tengo claro el nombre de quien lo filtró"

El lado oscuro de Íñigo Onieva ha salido a la luz y la crónica rosa de Es la mañana de Federico se dedicó a ahondar en el incómodo mensaje enviado por el ex de Tamara Falcó a su nuevo novio, Hugo Arévalo. El empresario, que fue pillado "in fraganti" engañando a su prometida, que inmediatamente canceló el compromiso y rompió la relación, habría enviado un mensaje en un chat formado por más de una decena de amigos pero dirigido específicamente a Hugo Arévalo.

"Hugo eres una sucia rata, declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres, pero tú encima te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino que eres un mierda de ser. Tras haberte acogido en mi relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes", dice el mensaje de Íñigo Onieva.

El asunto continúa: "Vas y haces semejante traición, aprovechándote de una mujer vulnerable. Ahora ya es vozpópuli, pero por suerte que me he enterado de la forma que me he enterado, sino habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar. Das asco, pero sobre todo pena. Eres un nuevo rico, un trepa social, interesado, tóxico y nocivo, inseguro y acomplejado, que se coge berrinches cada vez que no estás en un plan y siempre hablando mal del mundo a las espaldas. Incluso filtrando a la gente que había información que solo tenías tú, tipo casa de campo, todos sabíamos que tú eras el topo y ahora eres la rata. Te tenía especialmente cariño porque creía que había algo bueno en ti a pesar de esas inseguridades".

La gran duda ahora es la identidad del responsable de filtrar el mensaje del chat privado, algo de lo que la periodista Paloma Barrientos tiene cada vez menos dudas. "Tengo cada vez mas claro el nombre de que filtró eso", dijo la periodista en esRadio, sin todavía desvelar el nombre. Además, explicó que el papel que ha tenido Hugo estas últimas semanas tras la ruptura de Tamara e Íñigo: "Esos días quien está en esa casa es Hugo. Este chico que tiene una empresa a medias con Tamara en la que funcionan de maravilla, tiene muchas empresas. Y en el sector económico, si el de Iñigo Onieva es la noche y la discoteca, el de este es más alto como emprendedor".

Lo que sí parece cierto es que, tal y como dijo Beatriz Cortázar, con su mensaje Íñigo -que sin duda "ha enseñado la patita"- va a provocar el efecto contrario en la nueva pareja, "y al final va a provocar que la pareja esté mas unida".

Un incómodo mensaje



El mensaje en el que Íñigo amenaza incluso físicamente al nuevo novio de Tamara continuaba con más y desagradables palabras en las que el empresario se refería a la categoría de "nuevo rico" de Hugo. "Que me hayas hecho esto habla mucho de ti, lo peor de todo es que hasta me lo esperaba. No vales ni el tiempo que invierto en escribir estas líneas, te vas a quedar muy solo, pero ver cómo acabas va a ser mi satisfacción, más que ir a tu casa a aplastarte".

Dejaba, además, un recado a su sustituto: "No me retracto, obviamente, en lo referente a la traición ni nada al respecto con la clase de tipo que eres. Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles. Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escala social".

Pese a que más tarde pidió perdón, Íñigo no negó el contenido del mensaje sino que se limitó a subrayar que pensó que se trataba de un espacio privado. "Este es un chat de amigos y como tal entendía que nuestras conversaciones eran privadas. Es obvio que me he equivocado en la forma. He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme fruto del dolor, y me retracto de ese tono".