Complicado comienzo de año para Ana María Aldón tras la advertencia de José Ortega Cano de que podría tomar medidas legales contra ella de no cesar con sus ataques en televisión. La colaboradora se enteró durante su participación en el programa Fiesta de que el padre de su hijo estaría valorando la posibilidad de llevar este caso al juzgado: "No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia", señaló el diestro en una grabación emitida por el espacio de Telecinco.

Ortega Cano cree que ha sido "buena persona con ella" y está "jodido" por el rumbo que ha tomado este asunto: "Voy a llevar esto por la vía judicial", añadió, desatando las lágrimas de la diseñadora que escuchaba atenta el audio junto a Emma García. "Me duele que diga eso, porque yo he sido buena con él, pero si tiene ese concepto…", dijo Ana María, abandonando el plató completamente rota.

Minutos más tarde y algo más tranquila, la colaboradora se sinceró con la presentadora: "Dice que lo único que he hecho es hablar mal de él y de su familia. Esa frase me taladra la cabeza. Me da pena que piense que solo he hecho eso. Me parte el corazón". A la concursante de Mediafest Night Fever le duele que el torero se dirija a ella como "esa mujer": "Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir (…) Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida", advirtiendo sobre sus movimientos si Ortega Cano sigue en esta dirección.

Pese a sus problemas públicos, Ana María y José Ortega han llegado a un acuerdo de separación por el bien de su hijo. Se han dividido la custodia del pequeño por semanas y los veranos estarán divididos por quincenas. La única condición para la diseñadora era que su nueva casa tuviera una distancia corta del colegio donde estudia el menor.

Además, el torero pagará 1000 euros al mes como pensión de alimentos y harán frente a los gastos extraordinarios de manera equitativa. Ortega pagará el 100% de los gastos de educación y universidad incluso después de haber fallecido, detalle que ya está dispuesto en su testamento.