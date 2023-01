Esther Doña acudió este sábado a la gran fiesta de cumpleaños que Tamara Gorro había organizado y de la que formaron parte muchos de sus nuevos compañeros de Y ahora Sonsoles, donde ejerce como colaboradora de televisión. Además, tras su ruptura sentimental con Santiago Pedraz, Esther ha podido contar a través su trabajo en el plató muchas de las incógnitas de esa ruptura.

La colaboradora llegó al cumpleaños y aseguró que Tamara Gorro "es como la típica mujer vitamina, que te llena, y habiendo pasado todo en estos momentos es adorable, empática, siempre tiene muestras de cariño". No dudó tampoco en mandarle un consejo públicamente: "Que adelante, con mucha fuerza, que ella la tiene, la pobre. Así estamos, que es un año que estamos todas igual en esta situación", dijo respecto a sus mutuas rupturas sentimentales.

Esther también comentó que está "encantada", disfrutando de su soltería, y de hecho "no quiero que Cupido se acuerde de mí". "Estoy pasando una etapa muy buena, estupenda, estoy disfrutando con amigos, saliendo, viajando, sin dar explicaciones, o sea que disfrutando esta etapa".

Tamara Gorro, con parte del equipo de Sonsoles | Instagram

Tan pletórica está Esther que lo único que pide en su vida es "mucho trabajo, mucho éxito en nuestro programa como estamos teniendo, salud y poco más"... Y en cuanto a los proyectos laborales, sigue teniendo en mente hacer ese documental de su vida: "la verdad que sí sigue en mente pero espero a largo plazo, quizás".

Por último, Esther también se ha declarado fan de la pareja que forman Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Bien, siempre me he pronunciado sobre eso, a Tamara se le veía súper feliz con Íñigo". Aprovecha además nuestras cámaras para enviarle un consejo: "Que sea feliz, que disfrute el momento" y deja claro que "me alegro muchísimo" por la boda ya que "es algo que le hace muchísima ilusión y me alegro".