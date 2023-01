El escándalo televisivo que ha pillado de improviso a Alexandra Jiménez

Hay series televisivas con las que nada más comenzar ya sorprenden y la que nos ocupa lleva un título muy expresivo: Escándalo. Relato de una obsesión, con Alexandra Jiménez. Ha empezado a emitirse en la noche de los miércoles en Telecinco, cadena que perdió audiencia la pasada temporada y quiere recuperarla, frente a la más fiel de Antena 3. En ella, su protagonista se enamora de un adolescente de quince años, al que lleva casi treinta de diferencia. Se conocen de manera sorprendente, cuando ella trata de suicidarse adentrándose en el mar (como le sucedió realmente a la poeta Alfonsina Storni) y la salva ese muchacho. A partir de esa madrugada la pasión entre ambos va en aumento. Son ocho capítulos, con un trasfondo trágico. Desde el primer capítulo ya han trascendido opiniones encontradas acerca del argumento, muy de actualidad si se tiene en cuenta esa ley polémica sobre la libertad de los menores para tener relaciones con adultos,.

Antes de iniciarse el rodaje, sus dos actores principales realizaron ensayos y ejercicios para compenetrarse con sus papeles. Alexandra Jiménez es quien da vida a esa mujer a las puertas de la madurez, que intenta quitarse la vida, de la que está completamente desesperanzada. Su personaje, Inés, según el guión, de cuarenta y dos años, casi su propia edad. En cuanto al adolescente de quince, Hugo, es interpretado por Fernando Líndez que, realmente, cuenta con siete más. Hay en esos capítulos escenas de sexo que no obstante emitirse en horario de adultos, han sido lo más contenidas posibles, sin obviar tampoco la necesaria pasión argumental.

Alexandra, en una visita a esRadio | Archivo

Si bien el joven actor no es todavía muy conocido, Alexandra Jiménez goza de suficiente popularidad desde que se diera a conocer prácticamente a toda España en la serie Los Serrano, con aquel personaje de África, y su relación con Raúl, que defendía Alejo Sauras. Como Los Serrano estuvieron en antena muchas temporadas seguidas, no es extraño que sus actores, caso de Alexandra, tuvieran un seguimiento notorio. Esta actriz zaragozana, nacida a comienzos de 1980, qusería ser bailarina, recibió clases de la prestigiosa María Ávila y, no sabemos por qué ni cómo, se integró profesionalmente en el Ballet Nacional de Cuba. Una mala caída le supuso dejar para siempre su sueño dorado, el baile, lo que la llevó a una Escuela de Arte Dramático, iniciando así su carrera de actriz, en televisión, teatro y algunas películas de éxito: Spanish Movie, Tic Toc, Si yo fuera rico, 100 metros, Superlópez… Ha demostrado ser muy dúctil tanto en la comedia como el drama.

Se da la circunstancia que celebra su cumpleaños el mismo día que su compañero sentimental, el actor Luis Rallo Romero, el pasado 4 de enero, ella con cuarenta y tres y él, de Córdoba, con siete más. Se conocieron en 2004 representando una obra teatral. Desde entonces son uña y carne. Su relación la llevan con absoluta discreción, se les ha fotografiado pocas veces juntos, y cuando tuvieron un bebé a finales de 2021 la noticia tardó varias semanas en hacerse pública.