Alice Campello, mujer de Morata, estuvo a punto de morir tras dar a luz a su hija

Alice Campello concedió su primera entrevista tras el nacimiento de su cuarta hija con Álvaro Morata, una niña a la que han llamado Bella. Tras dar la bienvenida al bebé el pasado 9 de enero, el futbolista del Atlético de Madrid contó que su mujer había sufrido complicaciones tras el parto por cesárea, una situación sobre la que ha hablado Alice en el programa Verissimo, del Canal 5 italiano.

La modelo, tranquila y muy positiva a pesar de haber vivido el mayor susto de su vida, echó la vista atrás para rememorar cómo, aunque el parto salió "muy bien" y fue "el más hermoso", poco después comenzaron los problemas. "Tenía al bebé en brazos y me empecé a sentir mal. Tengo la imagen en mi cabeza de levantar la sábana y ver una hemorragia", explicó.

Sobre las 10 de la mañana perdió el conocimiento y no fue hasta las 10 de la noche cuando recobró la conciencia. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible porque los médicos no podían detenerla. Permanecí en el quirófano, me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre. La última esperanza era un globo que me pusieron. Si no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", relató muy emocionada.

"Fui al hospital pensando que sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así". De su lado no se separó Álvaro Morata. "Le vi la cara y estaba pálido, destrozado", recordó, aunque por suerte, los peores momentos han quedado atrás y completamente recuperada asegura que aunque "no ha sido fácil, tienes que pensar positivamente". "Hoy lo veo todo con más amor, más especial".

Muy emotiva fue también la sorpresa que recibió de Morata y sus cuatro hijos, los mellizos Leonardo y Alessandro, de 4 años, Edoardo, de 2 y la pequeña Bella, de tan solo 20 días, que le dedicaron un vídeo para recordarle lo mucho que la quieren.