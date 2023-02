Gisela reconoce 22 años después que tuvo un romance con David Bustamante

Gisela, una de las participantes de la primera edición de Operación Triunfo, todavía hoy la más popular y añorada por los fans, ha confesado un romance que ha sorprendido incluso a los fans más acérrimos del talent-show que entonces emitió TVE.

Ahora, 22 años después de aquella primera edición, Gisela ja confesado en una entrevista a la televisión catalana que vivió un apasionado romance con David Bustamante y que ambos decidieron ocultarlo a todo el mundo.

Habiéndolo mantenido en secreto, Gisela -que quedó octava en aquel primer OT- asegura que "éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas".

Naturalmente, y a falta de confirmación oficial, sí hubo rumores sobre Bustamante y Gisela. Algo que ambos negaron "porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación".

La relación no fue del todo ligera, en tanto se prolongó en el tiempo incluso después de acabado el concurso. Razón por la que la revelación ha sorprendido doblemente a los seguidores de ambos.

Todos los demás detalles, en todo caso, permanecen en la oscuridad, con Gisela negándose en redondo a extenderse sobre los motivos de la ruptura. "Eso no te lo diré porque cada uno... No lo diré porque no me apetece". Eso sí, aunque asegura que guarda un buen recuerdo, asegura que ya no mantiene contacto con Bustamante, ni siquiera de amistad. Si se ven, eso sí, nada impide que se den "un abrazo".

Preguntada por un posible tema como el de Shakira con Bizarrap contra Piqué, ella bromea: "No es que haya reproches, pero siempre hay cositas que explicar…".