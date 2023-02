La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Daniel Carande para hablar largo y tendido de toda la actualidad social del momento. Incluyendo la sorprendente presencia de Eva Cárdenas, mujer de Alberto Núñez Feijóo, en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

Cárdenas, que abandonó Inditex pero a sus 52 años ha revelado ser una gran directiva y empresaria en negocios inmobiliarios, es una mujer discreta. Pero, dependiendo del futuro político de su marido, puede que eso tenga que cambiar.

Tal y como explicó la periodista Beatriz Miranda a partir de su experiencia en la MBFW 2023, "ella quiere pasar desapercibida pero no lo puede lograr porque tiene un estilo particular". Cuando aparece, todo el mundo se pregunta quién es esta "señora tan estupenda".

Federico Jiménez Losantos destacó que no va a poder pasar mucho tiempo más desapercibida. "Ella es mucha mujer, y Feijóo no es Mariano Rajoy. Viéndolo no te imaginas que es un tío gracioso, simpático, pero lo es y él está encantado con Eva. Es el segundo marido de ella, y ella una mujer de esas importantes que hay en España y especial en Galicia, donde hay una tradición de mujeres fuertes, guapas, que se cuidan, con su trabajo, libres e independientes, y que también busca hombres hechos".

En la Mercedes Benz Fashion Week, Eva Cárdenas iba vestida con un abrigo con broche en color azul marino. Pero sobre todo "llamaba la atención su anatomía, grande pero natural, sin pinchazos. El peinado, el gesto, el porte, el ‘fachón’", explicó con gracia Beatriz Miranda en esRadio. "Sin ser llamativa, sin quererlo, tu radar se fija en ella y dices: qué señorón".