El pasado mes de octubre la actriz María León fue detenida tras mostrarse agresiva con agentes de la Policía de Sevilla que procedían a ejercer su trabajo en la calle tras un percance con un ciclista. Ajena inicialmente al suceso, la actriz se dedicó a increpar y grabar a los agentes en el ejercicio de su trabajo, sin deponer su actitud en ningún momento pese a la petición de los policías.

Según la versión policial, cuando en la madrugada del 1 de octubre se le pidió que se identificase, María León insultó a uno de los policías y propinó un puñetazo y una patada a otro. Fue detenida, con la consiguiente y posterior repercusión mediática, aunque más tarde presentó un recurso que en el mes de febrero fue desestimado por el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla, descartando por tanto su alegación de "abuso policial".

Según el programa matinal de Cuatro, En boca de todos, la actriz sigue en dificultades. Ahora la razón es que uno de sus abogados ha renunciado "y afirma haberlo hecho por motivos profesionales". La causa, un vídeo de la actriz en el que los policías ponen las esposas a María León. Se trata de pruebas presentadas por sus abogados, vídeos "en los que no se ve lo gordo, que es la presunta agresión a la agente. Los tres vídeos se cortan justo en el momento en que va a haber una agresión".

"Me consta que es un abogado muy serio y a lo mejor no se ha visto en esta causa de María León", dijo Nacho Abad en el programa televisivo, que señaló la existencia de un vídeo de una testigo que dijo que "ya lo había dado. No se entiende a quién le dio el vídeo, pero es este". Un vídeo que añade los momentos posteriores a la presunta agresión, pero no el durante. "Todavía falta que aparezca el vídeo central. Me cuesta creer que haya vídeos de antes y después, pero no vídeos del medio", dijo Abad al respecto del vídeo emitido.

No obstante y pese a la citada renuncia de uno de los abogados, Carla Vall sigue al frente de la defensa de Maria León, asegurando que ésta no agredió a ningún agente y desmintiendo el atestado policial, señalando un exceso en la conducta de los agentes.