Detienen una angustiosa prueba de Mariló Montero en 'El Desafío'

Mariló Montero se ha convertido en apenas unas semanas en el gran descubrimiento de la nueva temporada de El Desafío, programa presentado por Roberto Leal en Antena 3. La presentadora no se pone límites y demuestra, semana tras semana, el espectacular estado físico y mental que posee a la hora de afrontar los retos que le propone el espacio. En esa ocasión, tuvo que enfrentarse a la temida prueba de la apnea, donde los concursantes tratan de batirse en cada entrega para hacer el mejor tiempo sin respirar dentro de un tanque de agua.

Si Mariló ya había demostrado su arrojo en semana anteriores, este viernes dejó completamente estupefacto al jurado y a sus compañeros con el tiempo marcado en la prueba. La comunicadora comenzó la apnea tranquila, supervisada por su instructor y bajo la atenta mirada de todo el plató. Cuando ya había superado los cuatro minutos bajo el agua, su supervisor ordenó a Mariló que sacase la cabeza del agua, pero esta quiso aguantar más tiempo.

Cabe señalar que durante el tiempo que dura la prueba, el instructor pide a los concursantes que muevan uno de sus dedos colocados en el cristal como respuesta positiva de que todo está en orden, sin embargo Montero no lo hizo llegado el momento. Por este motivo, pidió a la concursante que saliese inmediatamente del agua: "¡Sal Mariló! ¡Venga!", gritó el experto, sacándola finalmente por la fuerza.

Sin querer salir, @Juandi_Alcazar saca a Mariló Montero del agua tras arriesgar todo y conseguir aguantar 4:08 minutos en apnea #ElDesafíoSemifinal pic.twitter.com/IbLUCNI1ic — El Desafío (@eldesafioA3) March 3, 2023

Una vez fuera, y sin perder la actitud competitiva, Mariló preguntó por el tiempo que había conseguido: "Cuatro minutos con ocho segundos", le dijo el presentador, provocando el llanto en la emocionada concursante que volvió a introducir la cabeza dentro del agua. "¡Qué se ahoga, que está debajo del agua!", gritó su compañera Rosa López, provocando que instructor tuviese que volver a sacar del agua a Mariló.

El tiempo de Mariló supuso la tercera mejor marca de esta edición y la sexta de la lista general del formato de Antena 3: "Podía haber aguantado más. Sabía que podía aguantar un segundo más", dijo, desatando la euforia del público que no dejaba de aplaudirla. "Venimos de una marca como la que consiguió Rosa de 4:40 que es una auténtica locura. Pero, es que ahora vienes tú y haces 4:08, que me parece una salvajada igual", señaló el instructor.

"Es la primera vez que, de verdad, Juandi tiene que sacar a un concursante. La ha sacado literalmente del agua, porque si no se hubiera quedado. Ha sido una maravilla tenerte en este programa", afirmó Juan del Val, miembro del jurado. "La semana pasada Rosa devaluó los segundos en la apnea, pero a mí me has desarmado. Me parecía tan difícil volver a emocionarme con esta prueba, y yo creo que tú eres una persona que se te mete algo en la cabeza y mucho cuidadito contigo. Me ha sorprendido también mucho la fuerza que has hecho resistiéndote a Juandi sacándote. Yo creía que te querías quedar ahí a vivir. Enhorabuena", concluyó el también juez, Santiago Segura.