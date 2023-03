La intensa vida amorosa (y sexual) de Marc Anthony

Es Marc Anthony uno de los cantantes más conocidos, de origen puertorriqueño, nacido en Nueva York hace cincuenta y cuatro años. Casado en cuatro ocasiones (contando una de ellas doble con la misma mujer), padre de seis hijos, que lo será de otro hacia el mes de agosto, fruto de su boda con la modelo uruguaya Nadia Ferreira, con quien contrajo matrimonio en el pasado mes de febrero.

Nació en el seno de una modesta familia, camarero de la cafetería de un hospital el padre, quien admirador del cantante Marco Antonio Muñiz bautizó a su vástago con el mismo nombre compuesto. Y cuando éste inició su carrera profesional, comprendió que no debía anunciarse como aquél, razón por la que desde entonces pasó a ser conocido como Marc Anthony.

Con el remoquete de "rey de la salsa", Marc Anthony ha llenado su repertorio de ese ritmo caribeño, aunque en él se concentren asimismo otros, entre boleros, baladas y piezas pop. De tal modo que su parroquia está llena de admiradores de distintas edades, aunque proliferen los jóvenes. Y no es que sea un guaperas como otros pero con su voz ha conquistado a miles de mujeres, de Hispanoamérica, de los Estados Unidos, y desde luego España, adonde ha venido a actuar en distintas ocasiones, la última el pasado 2022.

La vertiente romántica de Marc Anthony se encuentra en sus canciones, muchas de ellas propias. Se le recuerda, entre otras, por "Flor pálida", siendo su éxito más reciente "Pa´ allá voy". Despierta, como decimos, clamor femenino. Y él no ha desaprovechado la ocasión de enamorarse de muchas mujeres. La primera de las que se conocen, de su amplio listado sentimental, es Debbie Rosado, oficial de policía, con quien tuvo su primera hija, Arianna. Adoptó como propio un hijo de ella, Alex.

Entre 2000 y 2004 el divo canoro estuvo casado con Dayanara Torres, padres de dos hijos, Christian y Ryan. Esta pareja pasó por una crisis, separándose. Pasado un tiempo, reanudaron su vida amorosa, y se casaron por segunda vez. Hasta que las discusiones entre ambos fueron la causa de un definitivo divorcio.

A continuación es cuando en la vida de Marc Anthony apareció Jennifer López, la mujer más conocida de cuantas ha amado. Resulta que ella y él tenían como antecedentes su descendencia puertorriqueña: hablan, cantan en español, indistintamente que en inglés. Jannifer se acercó a Marc para pedirle que produjera una canción que deseaba grabar, "Sway". Y después el cantautor también intervino en otros proyectos musicales de la estrella quien, es sabido, también se ha dedicado al cine. El caso es que terminaron tan unidos que resolvieron celebrar su enlace, lo que sucedió en 2004, manteniendo su convivencia hasta 2011. Tuvieron dos hijos, mellizos, Emma y Max, ahora con quince años. La pareja de cantantes se hizo muy popular no sólo en Norteamérica, sino en países de habla hispana. El acoso de los reporteros era habitual. Cuando una revista estadounidense propuso a Jennifer un reportaje con sus retoños, llegaron a un acuerdo: el pago de una exclusiva cifrada ¡en seis millones de dólares!

Marc Anthony y Jennifer López acabaron cansándose el uno de la otra y aunque ambos negaron que la causa de su divorcio fuera por una tercera persona circuló el rumor de que la estrella le puso los cuernos con un bailarín llamado Caspar Smart. La verdad es que Jennifer tuvo después otros romances, un nuevo matrimonio fallido, aunque ahora vuelva a estar supuestamente contenta junto a Ben Affleck, antiguo novio, tras su amarga experiencia con Marc Anthony. Éste, en seguida se recuperó de su fracaso con otras féminas.

Entre 2013 y el año siguiente compartió cama con la diseñadora Chloe Green. Desde 2014 y 2017 tuvo en sus brazos a la modelo venezolana Shannon De Lima, con quien finalmente se desposó. Era su tercera boda (cuarta, repetimos, contando la doble con Dayanara Torres). En este enlace no hubo hijos de por medio: él ya contaba con seis. Y cuando rompió con la modelo se enrrolló con Raffaella Modugno por espacio de dos años, 2017y 2019. El caso es que su vida sexual no podía ser más ininterrumpida. Y eso que no contamos sus ligues "de quita y pon".

Estando todavía casado con Shannon De Lima, a los cuarenta y siete años, Marc Anthony recibió la petición de una foto dedicada al concluir una de sus actuaciones. Se la solicitaba una jovencita de dieciseis años, alta, morena, quien le confesó ser admiradora suya. Pasaron unos años. Y ella volvió a encontrarse con su ídolo. Ya era una bellísima mujer de veintidós años. Su nombre, Nadia Ferreira, paraguaya, modelo de profesión, que como Miss Paraguay había tomado parte en la elección de Miss Universo en 2021. No transcurrió un año cuando acordaron casarse. La boda fue todo un espectáculo en Miami, celebrada el último 28 de enero, a la que asistieron, entre otros personajes populares, el matrimonio Beckam, Maluma, Luis Fonsi, Salma Hayek…Y la madre de la novia, pero no el padre, médico de profesión, quien había abandonado a la familia cuando Nadia era aún adolescente. Ésta, que se sepa, sólo había tenido un romance anteriormente con un rico empresario, Mario López Estrada. Surgió la sospecha de que la flamante esposa de Marc Anthony se casaba por dinero. Algo difícil de comprobarse, cuando la pareja proclamó que estaban muy enamorados.

Cierto es que, aunque Nadie Ferreira ganó dinero como modelo y se compró un confortable apartamento en México, Marc Anthony tiene un patrimonio elevado, que se estima en ochenta millones de dólares. Hace unos pocos años adquirió una lujosa mansión en Coral Gable, zona de alto nivel en Miami, que le supuso el desembolso de diecinueve millones de dólares (más o menos los mismos que en euros, para que se den una idea quienes no estén al día en cambios de divisas).

La boda de Marc Anthony tuvo repercusión hace pocas semanas en la prensa del corazón española, sobre todo en ¡Hola!, que se benefició de una exclusiva, al pactar con los contrayentes un contrato por importe de trescientos mil dólares, a cambio de su publicación en España, Inglaterra (la versión británica, ¡Hello!) y en la división televisiva de la misma empresa.

Lo último que sabemos según ha declarado Nadia es que está embarazada de cuatro meses, no sabe aún el sexo de la criatura, aunque hay quien ya de su entorno ha lanzado al vuelo que será una niña. Sea así o un varón, Marc Anthony será padre de familia numerosa con su séptimo descendiente. Vitalidad importante la suya, en los escenarios y en el hogar.