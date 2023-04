Las cinco bodas de Pamela Anderson y la violación que sufrió a los 12 años

Pamela Anderson debe su popularidad a la serie de televisión Los vigilantes de la playa, con aquel ceñido bañador de color rojo, en el personaje de C.J. Parker, que entre los años 1989 y 2001 se emitió en un montón de países. Ella mostraba sus encantos, sobre todo luciendo un llamativo busto. Cuanto después hizo en otras series y en el cine ya tuvo menos repercusión y la calidad de esos trabajos quedó en entredicho. En ellos no dejó de aprovechar su notoriedad del pasado continuando exhibiendo su "glamour". Todavía a sus cincuenta y cinco primaveras, luce un espléndido atractivo. Y ha estrenado a comienzos del presente año un documental recordando su ayer. Del mismo modo que en Estados Unidos se ha editado su autobiografía, en la que cuenta cómo fue violada siendo adolescente.

Pamela Anderson nació en Vancouver, Canadá y tiene también la nacionalidad norteamericana. Comenzó siendo modelo fotográfica, deslumbrando a millones de lectores de la revista Playboy en cuyas páginas apareció varias veces, incluso en su portada en el número de mayo de 2004 completamente desnuda. Hija de una camarera y un reparador de hornos supo ganarse bien la vida. Instructora de gimnasia en su juventud, su aparición en las pantallas gigantes de un partido de béisbol le posibilitó iniciar su ascendente carrera artística, en la que sus abultados pechos llamaban siempre la atención. No contento con ellos, con el paso del tiempo, llegó a someterse a unos implantes en 2005 para aumentarlos mucho más. Con razón llegó a decir en una entrevista: "Le debo mucho a mis tetas". Ese mismo año rodó un video sin sostén mientras sonaba una canción promocional de Elton John.

En ese libro autobiográfico de reciente aparición, Love, Pamela, donde por cierto se incluye el relato de ella de viva voz, además del texto correspondiente, que en las primeras semanas ha sido el segundo más vendido en Estados Unidos, detrás del muy difundido escrito por el príncipe Enrique, detalla cómo entre los seis y los diez años fue víctima de los abusos de una niñera. Y a los doce, violada por el hermano mayor de una de sus amigas, que tenía veinticinco años. Todo ese pasado en un hogar donde su padre, alcoholizado, violentaba a menudo a su madre. Así es que cuando pudo se independizó de la manera como hacen otras jóvenes en su mismo caso: celebrando una temprana boda.

Pamela y Tommy Lee | Archivo

Ese primer enlace, de los cinco que hasta la fecha ha celebrado, acaeció en 2005, con el cantante de rock Tommy Lee, su marido a los cuatro días de conocerse, con quien tuvo dos hijos, Brandon y Dylan. Un matrimonio desequilibrado porque él llegó a maltratarla a menudo. No obstante atravesaron por épocas de fogosa actividad sexual. Grababan esas escenas eróticas. Y en cierta ocasión echaron de menos una cinta, que les fue robada y acabó siendo haciéndose viral a través de una cadena de televisión. Un escándalo que a la pareja, cuando denunció tal emisión, le produjo un beneficio económico, no previsto desde luego, de millón y medio de dólares, en concepto de indemnización. A Tommy Lee, que seguía zurrando a Pamela de vez en cuando, lo encarcelaron durante seis meses. Hubo quienes aseguran que, aun divorciados en 2007, todavía practicaban sexo de vez en cuando.

Durante los dos años de convivencia con Tommy Lee, Pamela Anderson vivió, además de un infierno, un suceso que por poco la llevó al otro mundo. Había compartido una aguja con su marido el día que decidieron hacerse un tatuaje, lo que a ella le supuso contraer hepatitis C. Los médicos le pronosticaron diez años de vida. Afortunadamente salió indenme de aquello. Desde luego, como también ha relatado en su antes mentado libro, tuvo otros dramáticos pasajes en su existencia, como el aborto sufrido mientras rodaba la película Barb Wire. Y no siempre ha sido aclamada durante su presencia en espectáculos públicos. Sucedió en 1999, durante una de sus presentaciones en Punta del Este, que un grupo de exaltados jóvenes resolvieron dedicarle comentarios de viva voz de contenido obsceno. Y no se limitaron a insultarla: pretendían quitarle la ropa, e imaginen qué otras intenciones pudieron pretender, de no intervenir oportunamente la policía.

Pamela Anderson siempre ha sido una mujer atrevida, consciente de ser una "sex-symbol" en todo el mundo. Su relación con los hombres siempre ha sido una constante. Varios actores y músicos fueron sus parejas ocasionales. Omitimos sus nombres al no ser conocidos entre nosotros, si exceptuamos dos de ellos: Ben Affleck y Sylvester Stallone. Con éste, Pamela llegó a intimar tanto que el forzudo "Rocky" de la pantalla le ofreció una casa y un "Porsche" si aceptaba ser su chica número 1, según textuales palabras, que él, al airearlo ella, negó a través de un comunicado de su representante, donde afirmaba no ser cierto que quisiera convertirla en su esposa.

Los siguientes maridos de Pamela Anderson le duraron poco. El segundo, otro rockero llamado precisamente Kid Rock, sólo un año, a partir de 2005. El tercero, Rick Salomon, también un año, entre 2007 y 2008. En adelante, ya se limitó unicamente a mantener relaciones sin papeles de por medio, reincidiendo en su cuarta boda en 2020 con Jon Peters, con el que estuvo unido nada más que veinte días. Por razones que desconocemos, resulta que aquel matrimonio quedó invalidado. Pero como parece ser que necesitaba siempre un hombre al lado no encontró otro más cerca que su guardaespaldas, Dan Hayhurst, del que se prendó a las pocas semanas de estar juntos para llevarlo ante un juez, que los casó ese mismo año 2020. Trece meses de convivencia fueron suficientes para que acabaran detestándose.

Pamela Anderson | Archivo

Y llegado 2021, Pamela Anderson volvió a su condición de soltera. Aquel enlace, por cierto, se produjo durante el confinamiento en tiempos de la reciente pandemia. Y la ceremonia nupcial fue en la misma casa de Vancouver donde en su día contrajeron matrimonio los padres de la estrella. Uno de los dos hijos de Pamela, conociendo la costumbre de su madre en sus repetidas bodas, ha dicho: "Le encanta casarse... y también después desenamorarse". Frase escuchada en el recientemente emitido documental Pamela: una historia de amor, que hace un par de meses estrenó Netflix. El día de su presentación ante la prensa, la diva compatreció junto a sus dos hijos, guapetones ellos: Brandon, de veintiséis años, que ha iniciado su carrera cinematográfica, y Dylan, de veinticinco. Al lado de ambos, Pamela no aparenta ser su madre, porque conserva un cuerpo magnífico. Lo curioso es que asegura no excederse en un gimnasio ni en otras prácticas deportivas. Tiene, por lo visto, suerte al no engordar. Se la ha visto espléndida de forma en un desfile como modelo de pasarela para la firma alemana Boss celebrado el pasado 16 de marzo en Miami, junto a otras profesionales como Naomí Campbell. Ya a principios de este 2023, Pamela posó sin ropa alguna para la revista Interview Magazine. Como si tuviera veinte años menos. Cuando queda dicho que en julio próximo cumplirá cincuenta y seis.