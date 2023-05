Carlota Corredera reconoce 'en privado' su gran error en el caso Rociíto

Hubo una época en la que Carlota Corredera fue uno de los rostros más habituales e influyentes de la televisión de nuestro país. La viguesa dirigió Sálvame Diario y Sálvame Deluxe durante los años dorados del formato, buena labor que la llevó a convertirse en presentadora titular no solo del programa diario de La fábrica de la tele, sino de otros espacios como Cámbiame o el debate de Rocío: contar la verdad para seguir viva, la docuserie sobre Rocío Carrasco.

Precisamente este último trabajo supuso la estrepitosa caída de la comunicadora: se autoproclamó líder feminista, radicalizó su discurso hasta el punto de señalar a compañeros de cadena como Ana Rosa Quintana y llamó negacionistas a todos aquellos que pusiesen en cuestión el testimonio de la hija de Rocío Jurado, llegando incluso a expulsar del plató a periodistas como Antonio Montero.

Mientras la izquierda alababa el nuevo perfil guerrero de la presentadora, los espectadores de Sálvame comenzaron a menguar debido al cariz ideológico que estaba tomando lo que se suponía un espacio de entretenimiento. Con el paso de los meses las audiencias no dejaron de bajar y La fábrica de la tele decidió apartar a Carlota Corredera de sus programas para buscar un perfil menos polémico, Adela González. "Ella nunca lo reconocerá, pero sabe que se equivocó, que no fue nada lista", aseguran desde el entorno de Carlota al digital Informalia. "Carlota no volvería a actuar de la misma manera. Públicamente no lo va a verbalizar nunca; de hecho, siempre dice que volvería a hacerlo, pero en privado sí admite que actuaría de otra manera y que aseguraría su puesto de trabajo, como hicieron otros".

La Razón asegura también que la presentado está en búsqueda activa de trabajo, con poco éxito por el momento. Mientras, ha abierto un perfil en una conocida plataforma de ropa online para vender algunas prendas. "Hay ropa de todo tipo, aunque destacan sus prendas favoritas: blazers y vestidos. Y lo mejor es que todas están a precios increíbles para que puedas renovar tu vestidor con mucho estilo y sin gastar de más. Entre sus prendas encontrarás marcas variadas, desde firmas premium como Zadig & Voltaire, hasta fast-fashion como Violeta by Mango o Zara. Todas las prendas son revisadas a mano, para que todo lo que compres sea de gran calidad", dice el citado digital. La presentadora tiene registradas en su perfil hasta 86 prendas, algunas de ellas las lució en los programas de Mediaset.

Carlota Corredera nos es la única cara de productora que tendrá que buscar nuevo empleo. Cabe recordar que Mediaset España ha decidido fulminar definitivamente el espacio de las tardes de Telecinco el próximo 23 de junio para buscar otros espacios más amigables y familiares, alejados de las polémicas y los juzgados.