Tras su muy demorada apertura y los desiguales resultados, continúan los muchos problemas del Museo de Rocío Jurado en Chipiona. Tal y como explicó en redes sociales el ganador de la concesión de la licencia, el bar restaurante del centro ha tenido que cerrar tras haber invertido una gran cantidad económica.

Según explica el propio beneficiario de la concesión, la licitación nunca acabó llevándose a cabo y culpa al ámbito político, en particular al alcalde José María Aparcero, de Unidos por Chipiona, que ya generó animadversión en la familia Ortega al ponerse del lado de Rocío Carrasco tras una larga y enquistada guerra política donde no faltaron las acusaciones de desvío de dinero público.

"Debido a la mala gestión del Ayuntamiento de Chipiona me he visto obligado a dejar las instalaciones puesto que me han arruinado tras haber invertido 93.000 euros", explica.

El empresario culpa directamente a Aparcero, que "cometió varios errores, además de no cumplir algunos de los requisitos pactados y seguidamente, los técnicos del ayuntamiento, encargados de éste expediente, y el abogado del ayuntamiento". Dice que entre todos "hicieron todo lo posible para que esta licitación nunca saliera adelante".

Asegura también que demandará por ilegalidades perfectamente demostrables en un juzgado, aumentando si cabe las posibilidades de que el Centro de Interpretación Rocío Jurado se quede de nuevo sin establecimiento.

La portavoz del PP de Chipiona, Isabel Jurado, crítica en anteriores ocasiones con la gestión de Aparcero, señala que el bar siempre estuvo vacío y que, pese a que al adjudicatario le prometieron varias salas, el ayuntamiento nunca se las concedió. "Nosotros sabíamos que no era así porque en el pliego de condiciones decía claramente que el canon correspondía al sitio donde está ubicado solamente el bar", aseguró a Marina Esnal en La Razón.