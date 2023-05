Rocío Carrasco huye para evitar un cara a cara con Diego Arrabal: "Maleducada, ¿quién te crees?"

Rocío Carrasco continúa con su periplo profesional fuera de Mediaset donde tiene las puertas cerradas desde el pasado mes de enero. La nueva gestora del grupo de comunicación capitaneada por Borja Prado decidió vetar de sus programas a la hija de Rocío Jurado así como a todos los personajes que la rodean: la familia Mohedano, Antonio David, Olga Moreno o Marta Riesco, entre otros. Por este motivo, Rociíto busca un hueco fuera de la cadena que tantas alegrías le dio en el pasado y estos últimos meses la hemos podido ver participando en otros espacios como Días de tele, programa de Julia Otero en Tve, o Late Xou amb Marc Giró, presentado por Marc Giró en la cadena pública catalana.

El pasado fin de semana Rocío Carrasco ejerció de maestra de ceremonias del desfile de moda que el diseñador José Perea organizó en el municipio Hinojosa del Duque, en Córdoba. Ambos trabajaron juntos en el programa Mediafest Night Fever, y desde entonces han desarrollaron una gran amistad, razón por la que aceptó el ofrecimiento de presentar la pasarela con sus nuevas propuestas.

Hasta la localidad cordobesa se trasladó Diego Arrabal, dispuesto a verse las caras con Rocío Carrasco, con la que se ha mostrado muy crítico desde que se emitió la docuserie En el nombre de Rocío. El paparazzi acudió al evento al que estaban convocados los medios de comunicación. Tras la finalización del acto, Rocío Carrasco huyó por la puerta de atrás para evitar un cara a cara con Arrabal: "Rocío Carrasco, qué maleducada eres. No tengo calificativo. Ha hecho una cosa tan fea. Hemos estado en el pase de moda, que no sé si es un pase de moda o los carnavales, porque esto es un despropósito. Pero es muy feo lo que habéis hecho en Hinojosa del Duque", dijo Diego Arrabal en su canal de vídeos de Youtube.

"Qué malafollada tiene. Cómo pueden hacer venir a medios de comunicación y no lo digo por mí, porque a mí no me ha invitado ella ni el ‘diseñadorcito’ este, pero, ¿cómo hacen venir a medios de comunicación para después salir por la puerta de atrás y no tener coño de salir por la puerta de adelante y contestar a los compañeros? Si quieres, a mí me vetas, pero contesta al resto", añadió indignado.

Diego terminó el ataque comparando a Rocío Carrasco con su madre Rocío Jurado: "¿Tú quién te crees que eres, chica? Qué mala educación, qué mala baba. Y qué maleducada. Igualito que tu madre Rocío Jurado. Tu madre iba a salir por la puerta de atrás. Tu madre, si no quería contestar, salía y decía que no iba a contestar y se le respetaba porque ella era una señora. Pero lo que has hecho tú y el amiguito diseñador, que no es nadie".