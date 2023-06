Los consejos de Lydia Valentín a la reina Letizia para practicar musculación

La pasión de la reina Letizia por el ejercicio físico y el cuidado de la salud es de sobra conocida, y su musculatura envidiable uno de los temas de conversación recurrentes cada vez que es fotografiada dando un apretón de manos. La Reina entrena de forma habitual en las instalaciones del Palacio de la Zarzuela, como el gimnasio, el rocódromo o la piscina, y practica yoga y pilates. De hecho, sigue muy interesada en estas disciplinas, ya que durante la Feria del Libro de Madrid de 2022 se llevó a casa un ejemplar de "Yoga y escalada", de Eileen Jubes, y otro de "Cuerdas rebeldes, retratos de mujeres alpinistas", de Arantza López Marugán.

En los últimos años se ha notado el trabajo para tonificar el cuerpo y sobre ello ha hablado Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia. Tal y como confesó Lydia a los micrófonos de Europa Press en los premios Influencers Awards 2023, no es un secreto que "ella entrena muchísimo y cuida mucho la alimentación". Ambas han mantenido conversaciones sobre ejercicio físico e incluso ha llegado a aconsejar a doña Letizia. "Me pide consejo para entrenar y me pregunta cómo hago para mantener la masa muscular. Porque ella entrena, pero es verdad que su constitución es diferente", confesó.

Algunos de los consejos que la medallista olímpica le ha dado son sobre musculación. "Le dije lo que me tomaba, cómo me suplementaba, las comidas que hacía al día y cómo entrenaba la fuerza. Ella tiene su preparador y su nutricionista. Toda la conversación fue muy grata y sorprendente", aseguró Valentín, campeona olímpica en Londres 2012, ​ campeona mundial en los años 2017​ y 2018, entre otros tantos títulos.

Lydia Valentín habla con cariño de la reina Letizia y del amor que tienen ambas por el deporte. "Mantengo perfectamente una conversación fluida con ella, es encantadora. Es que sabe hasta más que yo en muchos ámbitos (...) Le encanta estar con deportistas. Es una persona más y le gusta el deporte, y eso se nota. Cercanía absoluta conmigo y con el resto de los deportistas".

La princesa Leonor tiene un buen modelo a seguir en casa en lo que al deporte se refiere y según apunta Monarquía Confidencial, ya ha empezado a prepararse físicamente para ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza el próximo mes de agosto. El objetivo es, como el del resto de sus compañeros, superar los mínimos exigidos.

"Según los requisitos físicos establecidos, Leonor debe ser capaz de completar una carrera continua de por lo menos 45 minutos tres veces por semana y realizar más de 20 flexiones al día para poder conseguir el corte establecido, que para mujeres con titulación está en 18", asegura el digital. Citando a una fuente de Zarzuela, la princesa de Asturias "está muy comprometida con esta nueva etapa que va a comenzar y es muy disciplinada".