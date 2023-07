Marta Riesco regresa a la vida pública tras perder a una amiga y la dramática ruptura con Antonio David

Marta Riesco recupera poco a poco la sonrisa tras romper su relación con Antonio David Flores y su despido de Mediaset. Por si fuera poco, la reportera se llevó una gran decepción recientemente con una de sus mejores amigas y cada día hace frente a innumerables críticas en las redes sociales.

Ahora Marta ha reaparecido públicamente en la fiesta de verano de la revista Cuore, donde acaparó todas las miradas con un ajustado minivestido verde chillón. Con una gran sonrisa y feliz de estar de nuevo ante las cámaras, la periodista contó a Europa Press cómo se encuentra: "La verdad es que me siento bien, bastante liberada y con bastantes proyectos".

"Ha sido un camino complicado", reconoció echando la vista atrás. Lo que más sufrimiento le ha causado no ha sido que Antonio David rompiese con ella de la noche a la mañana, sino el haber perdido su puesto de trabajo. Tras varios meses volcada en su faceta de influencer, Marta anunció que "en septiembre empieza otra vez la Marta Riesco que esperáis". "Estoy ilusionada y contenta, me he tenido que poner bien en todos los niveles y no me ha parado de sonar el teléfono, que eso ha sido muy positivo y parece que en septiembre estaré donde quiero estar" avanzó sin dar más detalles.

Por delante, un verano en el que afirma que "aprovecharé todo lo que pueda para viajar con amigos y amigas. Disfrutar todo lo que no he podido disfrutar los otros veranos disfrutarlo ahora". También pasará tiempo con su familia que, como reconoce, ha sido su pilar en sus peores momentos: "Si no es por mi familia, no sé dónde estaría ahora. Al final las amistades traicionan, otras continúan, pero la familia siempre está. Si tienes suerte, hay familia que no está pero con la mía tengo suerte".

¿Está Marta abierta al amor? Ni pensarlo, por ahora porque, como confiesa, "es pronto todavía. Hay que sanar muchas heridas, todavía no". Sin embargo, y aunque por el momento no se plantea rehacer su vida sentimental tras su dramática ruptura con Antonio David, tampoco cierra las puertas y, entre risas, bromea con la posibilidad de "conocer a un chico y enamorarme después de decir esto". "En la vida siempre lo que no te mata te hace más fuerte y a mí no me ha matado nada de las tropecientas cosas que me han pasado ahora", concluyó.