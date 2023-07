A pocas horas para que Íñigo Onieva y Tamara Falcó se juren amor eterno en la finca El Rincón propiedad de la marquesa de Griñón los sentimientos de la pareja están a flor de piel. El empresario, que ha madrugado después de la fiesta de preboda que celebraron este viernes en el Hotel Ritz de Madrid ha pregonado su amor a los cuatro vientos a través de una publicación en su perfil de Instagram

"Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser mas feliz de tenernos el uno al otro para juntos hacer frente ante cualquier obstáculo de la vida. No existe mejor equipo, juntos nos completamos y obtenemos el equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene. Te quiero", ha escrito Onieva en un emotivo post en redes sociales que no ha tardado en viralizarse.

Si las palabras reflejan lo enamorado que está de la hija de Isabel Preysler, la imagen es no deja lugar a dudas. Juntos, cogidos de la mano mientras bailan, Íñigo ha elegido una fotografía de la preboda para dedicarle a su chica estas palabras tan emocionantes que reflejan las ganas que tiene de pasar por el altar.

Todo esta preparado para que este día sea maravilloso y será este sábado cuando ambos se juren amor eterno en la capilla que hay en El Rincón, rodeados por todos sus seres queridos. Después, todos los invitados disfrutarán de una fiesta en la que no faltará ningún detalle.