Lo que sufre Pedro Almodóvar si viaja en avión

Pedro Almodóvar ha dedicado los últimos meses a dos cuestiones: la promoción de su última película, su segundo cortometraje Extraña forma de vida y la de su libro de relatos El último sueño. Mientras tanto da los últimos toques al guión que lo llevará a Estados Unidos para rodar allí un filme, cuyo contenido es un secreto por el momento. "Me han prohibido hablar sobre él", ha dicho el director manchego. A quien los viajes en avión le suponen un gran sacrificio.

Con su musa Penélope Cruz | Archivo

La razón por la que le incomodan sus desplazamientos aéreos se debe a su maltrecha espalda, la mitad de la cuál la tiene inmovilizada. Ello le obliga, cada vez que ha de ocupar su asiento a buscar una posición determinada para paliar el dolor que le produce tal lesión. Siempre le ha gustado ir a Nueva York o a Los Ángeles, mas a causa de lo contado, sus estancias en ambas capitales las ha ido posponiendo. En octubre no tendrá más remedio que cambiar de idea, a la fuerza. Aún no se sabe dónde se han localizado exteriores de su película. Ignoramos su título y argumento, tampoco el nombre de los protagonistas.

Tiempo atrás, Pedro no tuvo más remedio que desechar su proyecto norteamericano de la adaptación de una novela de Lucía Berlin que deseaba llevar a la pantalla, con Cate Blanchett de estrella. Pero el rodaje no se llevó a cabo por razones nunca aclaradas del todo. Ese guión quedó en un cajón de la productora de Almodóvar y algún día, dirigido o no por él, podría convertirse finalmente en película.

Entretanto, sigue exhibiéndose su último filme, el antes mentado cortometraje Extraña forma de vida, un "western" rodado en Almería, cuyos personajes centrales, dos hombres de edad madura, sostienen relaciones homosexuales. A Pedro Almodóvar le interesaba hace mucho tiempo llevar a la pantalla lo que nunca los norteamericanos se habían atrevido a contar en una película del Oeste: los amores de una pareja de pistoleros "gays".

El realizador nacido en la población ciudadrealeña de Calzada de Calatrava, septuagenario, convive desde hace más de veinte años con un fotógrafo, Fernando Iglesias Mas. Almodóvar siempre ha sostenido relaciones homosexuales de una manera discreta, y con sus respectivas parejas procuró no aparecer en público, salvo circunstancias especiales. Convive con su compañero en una fastuosa mansión a las afueras de Madrid, donde por cierto se rodaron algunas escenas de su película "Los abrazos rotos".