Isa Pantoja ha conectado en directo con El Programa del Verano para aclarar de una vez por todas si su madre, Isabel Pantoja, va a acudir a su boda con Asraf Beno el próximo 13 de octubre. Una presencia puesta en duda por todos y que la propia Chabelita se ve incapaz de aclarar.

"No lo sé, vuelvo a repetir lo que he dicho siempre. me gustaría que fuese y espero que sí vaya", ha dicho clara y tajante, sin poder a la vez asegurar nada. "Es extraño que no sepa esto a estas alturas, pero no lo sé", ha asegurado con sinceridad.

Reconoce Isa Pantoja que no le ha entregado a su madre la invitación de manera personal, pero considera que tampoco lo necesita porque "ella sabe que está invitada, a una madre no hace falta invitarla. A Alberto tampoco, pero sabe que lo está", he dicho en referencia a su ex, Alberto Isla. "Me gustaría hacerlo en mano pero no por el hecho de invitarla si no porque me hace ilusión", dijo a Patricia Pardo y el resto de colaboradores.

Igualmente, y tratando de despejar rumores sobre una supuesta mala relación con su madre como la que mantiene Kiko Rivera con ella, Isa Pantoja considera que ella tampoco necesita ser invitada a los conciertos de Pantoja para asistir, sino que puede ir "si quiere".

Eso no quita lo amargo de la situación, que la propia joven reconoce. "Me gustaría pero no lo creo. No creo que venga. "Si no viene a voy a echarla de menos pero respeto su decisión. Yo quiero que venga pero lo que yo creo es que las cosas se están dando de tal manera que no va a ser posible", dijo, apuntado de paso a que decisión de ir o no ir recaerá exclusivamente sobre la cantante.

Ella, no obstante, mantendrá la discreción absoluta sobre el tema. "Hace meses dije que no iba a decir cuando iba a hablar con ella. Y cuando lo decía en cualquier caso no dejaba mal a mi madre. Desde hace mucho nos lo he dicho y no voy a hacerlo ahora, va a quedar entre nosotras".

No habrá, por tanto, anuncio oficial por parte de Chabelita, que emplaza al propio día de la boda para comprobarlo. "Será en una finca donde vais a ver si llega o no, pero las conversaciones que he tenido voy a guardarlas y no voy a decir nada de eso. Estoy canSada que se me diga que la expongo por el hecho de decir que me gustaría que fuera a una boda", lamentó.