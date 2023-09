Gabriel Guevara, hijo de Marlène Mourreau, detenido en Venecia

El pasado domingo se conoció la detención del actor Gabriel Guevara en Venecia por un caso de presunta violencia sexual, tal y como publicó The Post Internazionale. Hace tan solo unas horas, Pedro Fernández González, abogado de Gabriel, emitió un comunicado informando que el actor "fue retenido por la policía italiana en Venecia" debido a "un antiguo proceso en Francia, cuando era menor de edad y que en España ya salió resuelto a su favor con todas las absoluciones".

De esta manera, su abogado y sobre todo su familia "esperamos que en breve quede en libertad" ya que esperan que "se compruebe el error" en esta retención que "entendemos irregular".

El hijo de Marlène Mourreau se encontraba en Venecia para recibir el premio a mejor actor joven, otorgado por Filming Italy. Ahora, esperan a que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie sobre el caso antes de que comience el proceso de extradición.

Marlène, sorprendida, explicó al programa Socialité que era desconocedora de la noticia: ‘’¡Ay! Qué mentira. No ha pisado Francia desde que era pequeño, no he hablado con él esta semana’’. La vedette, sin salir de su asombro, indicó que su hijo no ha cometido ningún delito sexual en Francia: ‘’Él nunca ha hecho nada con nadie, además, no va a Francia, no ha vuelto a Francia desde el año 2015. Nunca ha habido violencia sexual’’.