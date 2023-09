El "problema" que impide a Enrique Iglesias aparecer en público

Tamara Falcó habló durante su entrevista en el programa El Novato de su hermano Enrique Iglesias, una de las grandes estrellas de la música latina que, sin embargo, puede contar con los dedos de una mano sus apariciones públicas en los últimos años. Allí la empresaria explicó por qué el cantante no fue a su boda con Íñigo Onieva ni al del resto de sus hermanos como Julio José Iglesias o Ana Boyer: "Es una persona que tiene un círculo muy reducido y no disfruta en los espacios donde se tiene que juntar con muchas personas".

La actitud contrasta con una carrera musical en la que ha dado conciertos para alrededor de 60.000 personas, pero los que le conocen saben que son situaciones muy diferentes. Tal y como contó Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, tiene un problema que no tiene nada que ver con los escenarios, según le contó Isabel Presyler. "A mí me dijo que no es una ‘fobia social’, o sí, pero tiene un problema que incluso le afecta en casa", desveló. "Es una variante de la agorafobia", añadió Federico Jiménez Losantos.

"Isabel le dice a su hijo que invita a gente a su casa a cenar y el siempre pregunta que cuántos van o quiénes son, porque incluso siendo en casa de su madre o con personas de confianza, él tiene un problema social en ese sentido (...) Le viene desde hace tiempo", explicó la colaboradora.

"Su adolescencia fue muy solitaria y su único apoyo era la tata. Ella es la que le da la ayuda económica para grabar la primera maqueta de su disco. Se sentía muy abandonado y él era muy solitario. Ha construido una familia muy hermética, justamente con Anna Kournikova, una rusa que tiende a hacer un grupo, con sus hijos y su familia, todos muy guapos y todos muy famosos, pero sin gente que estorbe", aseguró el director de Es la mañana.