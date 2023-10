La desgraciada vida sentimental de Halle Berry y el dinero que debe a su tercer marido

Halle Berry, una atractiva actriz afroamericana, alcanzó su más alta popularidad con la película 007: Muere otro día, donde en su papel de "chica Bond" venía a hacer un guiño a la aparición cuarenta años atrás de Úrsula Andress emergiendo de las aguas en aquel filme que marcó el inicio de sucesivas aventuras fílmicas con Sean Connery de protagonista. Lo que hizo en ese breve "revival" de 2002 Halle Berry, rodando con espectacular biquini en una playa gaditana, le sirvió para aumentar su filmografía, hoy realmente notable. Una de sus últimas películas ha sido "La sirenita", donde por cierto nuestro Javier Bardem era el rey Tritón.

Aparte de su muy bien remunerada trayectoria cinematográfica, en su vida privada ha tenido tres desgraciados matrimonios y alguna otra experiencia sentimental negativa. No es frecuente que en caso de divorcio, sea la mujer quien acabe "pagando los platos rotos". O sea, satisfaciendo a su ex, según resolución de un juez, una importante cifra durante largo tiempo. ¿A qué ha sido debido esto? ¿Qué intríngulis ha sucedido con esa sentencia, fechada el pasado 23 de agosto?

Antes de referirnos, cronológicamente, a su pasado sentimental, detengámonos en esa algo sorprendente situación antedicha. Transcurría el año 2010 cuando entabló íntima amistad con el actor francés Olivier Martínez mientras protagonizaban la película Dark Tide. Fue tal la pasión vivida por ella que no vaciló en irse a vivir con él, casándose ya en 2013. El matrimonio duró solo dos años. Terminaron como el perro y el gato. Y el hijo que tuvieron, Maceo-Robert, que ahora cuenta nueve años, pasó a quedar bajo la custodia materna.

El proceso de divorcio duró más de lo esperado por ambos: ocho años. Ni qué decir que durante este largo paréntesis en su vida conyugal atravesaron por momentos de gran tensión y acusaciones mutuas. Todo eso, además, en la distancia, pues Olivier Martínez reside habitualmente en París en tanto Halle tiene su residencia en Los Ángeles. Hace algo más de un mes, por fin, firmaron las cláusulas para la disolución matrimonial, en virtud de las cuáles, la estrella norteamericana ha de pagar a Olivier, mensualmente, siete mil trescientos euros. Una bicoca para el galán galo. Pero, no queda ahí la cosa, pues a partir de ahora, éste también ha de percibir exactamente el 4,3 % de cualquier ingreso que reciba Halle por encima de los dos millones de dólares. Dada su elevada cotización como actriz, Martínez puede forrarse de aquí en adelante, si lo desea "sin dar un palo al agua".

¿Cuál puede haber sido la razón esgrimida por el juez del caso? No encontramos, de primera mano otra que la gran diferencia del patrimonio de la pareja. En tanto Halle Berry es millonaria, y gana un dineral por cada película que rueda, Olivier Martínez, que tampoco es un actor de primera fila, ni siquiera en Francia, su país, ha de aceptar honorarios mucho más bajos, los habituales en el cine europeo.

Halle Berry cumplió el último 14 de agosto cincuenta y siete años. Natural de Cleveland, Ohio, hija de madre blanca, norteamericana, y padre africano. El color de su piel le ha supuesto a Halle algunos problemas; no los suficientes, desde luego, para impedirle alcanzar metas que otras actrices de su misma condición de cruce de razas no han logrado. Por ejemplo, la de ser la única en ese aspecto de ganar un Óscar a la mejor actriz. No es alta, mide un metro y sesenta y cinco centímetros, pero posee un físico muy proporcionado. Y talento suficiente para justificar los cuarenta filmes en los que ha tomado parte. Entre ellos: The Call, Los Picapiedra, Catwoman, Swordfish, El pasado nos condena…

Su infancia no fue muy dichosa pues a la edad de cuatro años su padre abandonó el hogar y la madre, enfermera, hubo de hacer frente a esa ausencia. El padre volvió luego, también cuatro años más tarde. Pero ya la familia había quedado desestructurada. La belleza de Halle le sirvió para ser Miss América; luego quedó sexta en el concurso de Miss Mundo del año 1986. Le gustaba bailar, interpretar y poco a poco fue alcanzando el papel de estrella de la pantalla. Su popularidad le sirvió también para aumentar sus ingresos en calidad de modelo de la firma de cosméticos Revlon.

Halle Berry y Olivier Martínez | Archivo

Pero, como ya quedó dicho, su vida íntima transcurrió por momentos penosos. Sufrió maltrato físico por parte de uno de sus primeros novios. Lo que volvió a sucederle cuando contrajo matrimonio con el jugador de béisbol David Justice, con quien convivió entre 1993 y 1997. Le pegaba palizas al tres por dos. Sufrió consecuencia de ello una fuerte depresión y quiso suicidarse. Pareció encontrar la felicidad con un amante, el modelo Gabriel Aubry, con quien fue madre por primera vez, de una niña llamada Nahla, que en la actualidad ha cumplido quince años. La pareja se separó a los tres años. Entre 2001 y 2005 se unió en sus segundas nupcias con el músico Eric Benet, que tampoco le sirvió de equilibrio emocional. Transcurrieron ocho años hasta su tercer y hasta ahora último enlace con Olivier Martínez. Por cierto que cuando se fue a vivir a su lado, todavía sin casarse el 13 de julio de 2013 en el castillo de los condes de Vallery, en Borgoña (Francia), se llevó consigo a su hija. Lo que le supuso un enfrentamiento con el padre de la niña, que hacía valer sus derechos. Tanto es así que éste, el ya mentado Gabriel Aubry, se enfrentó a golpes con Olivier Martínez, en presencia de una impotente Halle Berry.

Con tantos sobresaltos en sus relaciones sentimentales, dejando a un lado esa sentencia judicial sobre cuánto ha de pagar a Olivier, ahora la actriz lleva un tiempo más tranquila, unida al músico Van Hunt. Se conocieron, vía telefónica, durante la pandemia. Se pasaban horas y horas pegados cada uno a su móvil. En 2020 oficializaron su amor. Y en abril de 2021 comparecieron juntos en la alfombra roja de la gala de los Óscar. Con ambos, están los hijos de ella, Nahla y Maceo Robert. Nada, por ahora, nos hace vaticinar que Halle Berry vaya a casarse de nuevo. Ya ha tenido bastantes experiencias hasta hoy, todas negativas.