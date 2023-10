Almudena Cid se rompe con la pregunta de Joaquín Sánchez: "¿Has perdonado a Christian Gálvez?"

Almudena Cid se ha convertido en el azote de su exmarido Christian Gálvez. En los últimos meses la exgimnasta se ha paseado por programas de televisión, podcast e incluso ha escrito un libro narrando las secuelas psicológicas que le dejó su divorcio del presentador, con el que estuvo casada durante más de 12 años. Esta semana, Cid ha visitado el programa El Novato con Joaquín Sánchez con la excusa de convertirlo en un gimnasta rítmico de primera categoría. Durante la charla respondió a una pregunta muy directa: "¿Has llegado a perdonar a Christian Gálvez?"

La exgimnasta confesó que en realidad todos los problemas que arrastra desde hace años no tienen que ver tanto con su exmarido, sino con ella misma: "Sí, le he perdonado. Pero porque no tiene que ver con él. Tiene que ver con perdonarme yo, aceptarme. No tiene nada que ver con la otra persona, todo es sobre mí, sobre cómo entendí la vida después de la gimnasia (…) Hay un pequeño cuentecito que habla de la diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo, que no son lo mismo. Cuando te sacrificas, hay algo de tu esencia que se está yendo. Cuando te esfuerzas, no. Cuando te esfuerzas, eres consciente de ello. En el deporte, he hecho sacrificios y también entendí que en la pareja, si me sacrificaba, conseguía cosas".

Almudena Cid

Aunque se niega señalar directamente a Gálvez de sus problemas, sí que celebra que no tuviesen hijos durante el matrimonio: "Nunca rellené el libro de familia. ¡Y menos mal! ¡De la que me libré!", aseguró, confesando que no le gustaría que nada le uniese al que fue su esposo. "Siempre lo he tenido en la cabeza. Tal y como ocurrieron las cosas, algo cambió en mí, menos mal. Creo que el cuerpo es sabio y entonces sabía que no. Ahora sí, no sé, ya veremos".

Gerardo Berodia, actual pareja de Cid que se encontraba en el set de grabación, recibió una mirada cómplice de Joaquín Sánchez, desatando la risa de la invitada: "Espérate, que es muy pronto. No creo que sea lo que hay que hacer en la vida, pero siempre lo he tenido presente. Sí que doy gracias de no haber sido madre. Antes, me señalaban siempre por eso, es algo personal, y siempre tenía que estar dando explicaciones. He atravesado un proceso traumático, de duelo, aún necesito estar bien emocionalmente. Lo recuerdo muy fuerte todo", concluyó Almudena sobre el tema.