Paz Padilla responde a los nuevos ataques de su examigo David Valldeperas

El que fuera director de Sálvame, David Valldeperas, reapareció tres meses después del final del programa en una entrevista con el creador de contenido Marbert y, de nuevo, no dudó en arremeter contra Paz Padilla, la que un día fue una de sus mejores amigas. Valldeperas insistió en que no quiere tener "ninguna relación" con la humorista, a la que acusa de interesada: "Yo me creía su cariño y me he dado cuenta de que era un cariño por interés, por tener un aliado en la dirección".

Muy sincero, el exdirector del programa de Telecinco cree que su ruptura se debe a que "se nos rompió el humor". "Dejó de pasárselo bien, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con el programa. Era un programa que necesitaba mucha energía y compromiso de quien lo presenta y ella al principio lo disfrutaba pero luego se desencantó", aseguró.

Un inesperado ataque al que la presentadora reaccionó con total indiferencia en la gala aniversario de 'Cepa 21' que se celebró este jueves en Madrid. Unas declaraciones sobre las que no tenía ni idea y a las que ha quitado importancia después de haberse enterado por la prensa: "Yo a David Valldeperas le quiero, le he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien".

"Quiero a todos mis compañeros pero yo es que estoy muy centrada en lo mío. Ahora estoy aquí, una vida es muchas vidas. Estoy pendiente de lo que me toca vivir. No suelo pisar suelo pisado", dijo confesando que el consejo que da es "que viva el aquí, el ahora. De qué me sirve pensar dónde estuve ayer ni lo que vivir ayer".

A pesar de que no tienen relación, Paz le desea lo mejor a Valldeperas y zanjó cualquier posible guerra con él: "Por supuesto, a él y a todos. Yo soy lo que soy. Ya está, lo siento, no puedo decir nada más. Que estoy feliz y quiero que todo el mundo sea feliz". "Fue una etapa de mi vida y ahora estoy en otra", concluyó.