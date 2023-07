David Valldeperas confirma que su amistad con Paz Padilla está rota

La discusión que protagonizaron Paz Padilla y Belén Esteban a principios de 2022 en Sálvame evidenció que la relación de algunos colaboradores con la presentadora no pasaba por su mejor momento. Las palabras de Padilla sobre la "inefectividad de las vacunas" contra el coronavirus provocaron una grieta en la relación entre compañeros. Belén Esteban incluso la acusó en directo de "no creer en las vacunas", lo que provocó la salida de Paz del plató para no volver nunca más al ahora cancelado programa.

Un año y medio después de aquel incidente, David Valldeperas ha roto su silencio y ha confesado que ya no tiene relación con Paz Padilla a pesar de que eran muy amigos. "Sobre Paz, ya visteis cómo se fue del plató y nunca más la volvimos a ver. No tengo relación con ella desde ese día y tenía buena relación", confesó en una entrevista en el programa El Mon de Rac1.

Para el que fuera director de Sálvame, la presentadora tenía ganas de abandonar el programa y aquella discusión fue la excusa y la oportunidad perfecta. "Lo que pasa es que ella, creo, había dado por cerrada una etapa y no sabía cómo cerrarla y bueno… Vio en eso una oportunidad, aprovechó lo de las vacunas. Se sentía, no maltratada, pero sí desprotegida. Y no es cierto, ella tenía esa visión y no ha querido volver a saber nada de nosotros desde ese día y, por tanto, no tenía que estar en el final de Sálvame", contó sobre la ausencia de la humorista en el final del programa.

Paz Padilla demandó Mediaset España por despido improcedente y muchos excompañeros fueron llamados a declarar como testigos a favor de la cadena y no de ella, entre otros Valldeperas. La dirección de Sálvame recibió una llamada de "la planta noble de Mediaset, de las personas importantes" y ordenó que en ninguno de sus programas se hablara de Paz Padilla, por lo que ahora el catalán se siente libre de hablar de aquel incidente.

Aquel movimiento se debió a que la humorista retomó su contrato con Mediaset "en los mismos términos en los que terminó". Con un escueto comunicado, el medio de comunicación confirmó que la gaditana volvería formar parte de su elenco de presentadores y actores en los próximos meses aunque, sin embargo, se desconoce cuál será el papel que ocupe Paz en la nueva Mediaset.