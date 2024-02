David Bustamante cuenta el motivo de su desaparición mediática

Después de meses alejado de los focos, David Bustamante reapareció el pasado jueves en la premiere de la segunda temporada de Machos alfa de Netflix y contó el motivo de su desaparición y cómo va su discreta relación con Yana Olina, con la que está a punto de cumplir seis años de amor.

"He estado muy ocupado. Estoy preparando ya el nuevo álbum, acabo de terminar la gira con el musical 'Ghost' y ya enfocadísimo con la gira de este año, con sacar las nuevas canciones. Estoy súper motivado. Va a ser un gran año", aseguró con una gran sonrisa, revelando que si hemos estado tanto tiempo sin verle es porque no deja de trabajar.

Un nuevo disco sobre el que todavía no puede adelantar ningún detalle, aunque sí confesó que el proceso ha sido una "experiencia súper creativa y positiva" y tiene "muchas ganas de que la gente conozca mis canciones, mis historias". "Cuando uno escribe sus propias canciones, las melodías están hechas a medida y me hace lucir más la voz. Tiene muchísima raza, muchísimas ganas, fuerza, pero también momentos muy íntimos de decir muchas cosas de una manera muy sincera y eso nos hace emocionarnos", añadió.

Como desveló emocionado, "estoy nervioso, con la ilusión de cuando empezaba que es muy importante después de tantos años". "Es sin nignuna duda el álbum más mío, no os estoy vendiendo los perfumes, es real. Y pronto escuchareis la primera canción", prometió.

No habrá ningun 'Shakirazo' -que ahora están tan de moda- porque, como confiesa, "estoy feliz, vivo in love y sin ningún problema". Y una de las culpables del gran momento que está viviendo es, como reconoce, Yana Olina. "Estamos felices, vivimos muy tranquilos y tenemos una vida apartada de los focos, trabajando, es nuestro estilo, es lo que nos gusta y vivimos muy tranquilos". ¿Y el anillo pa' cuando?: "Esa canción la bailamos, me acuerdo", concluyó entre risas.