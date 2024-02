Jessica Goicoechea emite un furioso comunicado tras su desliz sobre Marc Bartra

La influencer Jessica Goicoechea ha publicado un comunicado en redes sociales para aclarar recientes rumores relativos a su relación con el futbolista Marc Bartra. Durante el verano de 2022 la pareja ya hizo oficial su romance, seis meses después de que comenzaran las especulaciones, pero lo escrito por la modelo ahora ha dado mucho que hablar.

Jessica aseguró en una entrevista en el podcast La Futura que lleva "casi dos años" con Bartra, lo que contradice la fecha en la que anunciaron públicamente su relación. Al no proporcionar una fecha exacta, algunos medios sugirieron que su romance podría haber coincidido con el matrimonio del futbolista y Melissa Jiménez, madre de sus tres hijos.

Ante la creciente especulación, Goicoechea se ha visto "obligada" a abordar la situación a través de un comunicado. En sus palabras, la influencer afirma que la relación con el deportista comenzó cuando ambos estaban "solteros y libres". Además, ha expresado su molestia por las insinuaciones que sugieren su involucramiento en el divorcio de su pareja con su exmujer, calificándolo como una "falta de respeto", especialmente considerando la presencia de niños de por medio.

"Jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio y menos habiendo hijos de por medio. Me parece una falta de respeto (no solo a mí, porque un 'salseo' de mi persona me crea indiferencia a estas alturas) que se especule con algo así, habiendo niños de por medio (solo por no mencionar la fecha exacta)", ha explicado bastante molesta.

Para evitar malentendidos, Jessica ha proporcionado una línea de tiempo más precisa, asegurando que se conocieron hace un año y seis meses, y formalizaron su relación hace un año. Ha concluido el comunicado esperando que estos detalles aclaren cualquier duda y pongan fin a las especulaciones.