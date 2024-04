Dulceida tapa el escándalo de su podcast anunciando su embarazo

Aída Domènech ‘Dulceida’ y Alba Paul esperan su primer hijo en común, tal y como ellas mismas han anunciado a través de las redes sociales. "Tus mamis te esperan con muchas ganas", han escrito en sus respectivo perfiles, desvelando que es Dulceida la que está embarazada. Ambas han decidido hacer pública la feliz noticia en un momento en el que su imagen pública no pasa por su mejor momento.

Tal y como desvelaron Laura Fa y Lorena Vázquez en el podcast 'Mamarazzis', la pareja firmó con la plataforma Podimo un contrato de 500.000 euros por su podcast ‘Destino: Las estrellas’, que tras emitir una primera temporada de 10 capítulos ha resultado ser un auténtico fracaso. "Entre las dos se llevaron casi medio millón de euros que no se ha recuperado", aseguró Laura Fa en los micrófonos de su podcast de El Periódico. A esto hay que añadir que el contrato incluía un pago por "desplazamiento, maquillaje y todo tipo de gastos".

Una toma de decisiones completamente desafortunada por la que "ha habido destituciones" en la plataforma. "El equipo de producción estaba frito. Aparte de perder dinero sin parar, su trato no era el más profesional que se esperaba", añadieron las periodistas.

Una mancha en el currículum de Dulceida como creadora de contenido que ha decidido enterrar anunciando su embarazo para tomar las riendas de su imagen. La pareja se casó el 10 de septiembre de 2016 en Cala Morisca, Sitges (Barcelona). Movilizaron a sus familiares y amigos, entre los que se encontraba un buen número de rostros conocidos, para hacer de su enlace el evento más viral del año en redes sociales. Todo fue retransmitido a través de Instagram con los hashtags #dulcewedding y #aidayalba. Ambas vistieron de blanco y de la firma catalana Ze García: Aída con vestido y Alba con esmoquin blanco, una de sus grandes colaboraciones para el evento.

Se separaron en 2021, momento en el que se descubrió que la suya no fue una boda real, sino un carísimo evento destinado a venderse en redes sociales, ya que legalmente no están casadas y jamás pasaron por el Registro Civil. "Lo teníamos pendiente desde hace tiempo, nunca nos ha parecido que fuera tan importante, la verdad, pero por supuesto era algo que íbamos a hacer. De todas formas, nuestro matrimonio se celebró el día que decidimos darnos el 'sí, quiero', rodeadas de la gente que queremos y que nos quieren. Desde ese momento estamos unidas, y de eso no hay lugar a dudas", explicó entonces. Su reconciliación llegaría dos años más tarde y ahora han decidido ampliar la familia y comenzar una nueva etapa vital (y de contenido en redes sociales).