Justin y Hailey Bieber van a ser padres y así lo han anunciado

Después de una sonada ausencia en la gala Met, (en la que comenzaron los rumores y donde se creía que iban a confirmar la noticia) sabemos que Justin y Hailey Bieber van a convertirse en padres por primera vez cuando están a punto de celebrar su sexto aniversario de boda.

Los Bieber han confirmado su embarazo con varias imágenes y un vídeo en las que aparece luciendo tripita y donde parece, además, que han querido hacer una renovación de votos matrimoniales a juzgar por el look nupcial de Hailey, un ceñido vestido blanco de encaje de manga larga, con hombros al aire y un velo. En las imágenes no han incluido ningún texto y no es necesario ya que las imágenes hablan por sí solas.

Unas románticas imágenes donde únicamente aparece el matrimonio acompañado por el hombre que oficia esta renovación.

Una noticia que sin duda ha alegrado a sus numerosos fans y que ya ha recibido algunas felicitaciones de famosos como Lele Pons o Prince Royce.