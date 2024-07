Nuevo revés para Anabel Pantoja: el juez da luz verde a la demanda de paternidad de 'Pinocho'

No hay día que la familia Pantoja no sea noticia. En esta ocasión le ha tocado a Anabel Pantoja, ya que en el programa Vamos a ver desvelaban que el juez ha admitido a trámite la demanda de paternidad que Luis Vicente Rico, más conocido como 'Pinocho', que interpuso a principios de año para ser reconocido como hijo del desaparecido Bernardo Pantoja.

El supuesto hermano de Anabel Pantoja aseguró en el plató de Sálvame Deluxe en marzo de 2023 que estaba convencido de que su padre era el hermano de Isabel Pantoja. ''Estoy 100% seguro. Tengo una anécdota con él. Un día le dije 'Bernardo voy a tu casa’ y me dijo ‘tú no me digas más Bernardo, sino papá’", afirmó en su momento.

Además, Luis Vicente Rico quiso dejar claro que tenía en su poder pruebas de ADN que demostraban que su padre era Bernardo Pantoja. ''Un día que yo estaba comiendo con él, cogí una servilleta suya y un vaso'', contaba.

Aunque la ex mujer de ‘Pinocho’ dijo que dichas pruebas eran falsas y que no era el ADN de Bernardo, el juez ha considerado que hay pruebas suficientes para admitirla a trámite y solicitará que Anabel Pantoja se someta a las pruebas de ADN para determinar si hay o no coincidencia. Sin embargo, en caso de no hacerlo, el juez podría utilizar las pruebas aportadas por Pinocho (audios, conversaciones telefónicas, entrevistas...) para confirmar la paternidad de Bernardo Pantoja.

Por su parte, Anabel Pantoja nunca ha querido pronunciarse sobre este asunto, algo que desencadenó la demanda de paternidad que 'Pinocho' interpuso en el mes de febrero.